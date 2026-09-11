As Dez Mais

Sexta, 11 de setembro de 2026
Hoje é Dia Mundial da Fisioterapia.
Faltam 10 dias para o aniversário de Corumbá.
Manchetes do Correio do Estado:
-Chuva e vendaval deixam rastro de destruição em Campo Grande…
-Emenda de deputado de MS entra na mira da PF no caso Dark Horse…
-PF mira homem que obteve registro de CAC com fraude…
Este programa será ouvido por gente que sabe que:
“Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos” – do livro ‘O Pequeno Príncipe”.
Em nome de BDM o seu dinheiro digital e Boca do Povo a revista que todo mundo lê, está no ar:
AS ‘10’ MAIS!
1ª)
Vendaval de ontem foi de meter medo. Chuva de vento destelhou casas, derrubou árvores, causou inundação e fez estragos daqueles difíceis de se imaginar…
2ª)
O GAECO deu um ‘baculejo’ na boutique Karen Mânica. A dona estava em viagem. A acusação: a loja lavava dinheiro para uma facção gaúcha…
3ª)
Brasil conseguiu eliminar a transmissão de HIV de mãe para bebê, registrando a menor taxa de mortalidade dos últimos anos…
4ª)
Policial Penal cobrava 10 mil para levar celulares a facção criminosa dentro de presídio, garantindo a comunicação intramuros com a vida fora das grades…
5ª)
O CNJ esticou mais uma vez a crise que originou o afastamento de desembargadores acusados da venda de sentenças dentro do TJMS. A relatoria “caiu” nas mãos do ministro linha dura Edson Fachin…
6ª)
Em novembro – daqui 60 dias- a Danone vai fechar a fábrica do Activia e demais produtos lácteos. Serão demitidos 230 funcionários…
7ª)
Em reunião com o pessoal do Detran-MS o deputado federal Beto Pereira pediu desculpas e perdão pelos erros cometidos contra a ex-servidora do órgão Priscila Rezende de Rezende Queirós, equívocos que lhe causaram contratempos. Mereceu aplausos.
8ª)
Durante entrevista Vander Loubet reconhece que com a saída de Nelsinho Trad da concorrência ao 2º voto pro Senado, 60 prefeitos o preferem que o Capitão Contar…
9ª)
Bateu GAECO na Santa Casa de Campo Grande. Equipes estão ‘puxando’ informações de todos os computadores. Há informação que serão cumpridos 6 mandados de prisão…
10ª)
A presidente da Santa Casa Alir Terra não compareceu nesta manhã nas dependências do complexo hospitalar. Há informações não confirmadas de que ela esteja foragida.
Chicotadas do dia!
A prefeita Adriane Lopes comunica: segundo a meteorologia avisa que novo temporal poderá acontecer ainda hoje ou neste final de semana. A prefeitura, Energisa e outros órgãos estão trabalhando para recuperar a cidade. E ATENÇÃO: Em meio ao caos, tem ladrões de fios arriscando a vida e cortando cabos caídos, sendo que muitos poderão estar energizados podendo ocasionar gravíssimos acidentes e até mortes. Essa ladrãozada merece as nossas duplas e triplas chicotadas do dia!
Aniversariantes do dia!
Luciano Estrela; Dra. Catarina Fagundes; Dra. Ellen Xandú; Larissa Campeiro; Patrícia de Brito; Dr. Alfredo Alves Bobadilha; Edson dos Santos Sales; João Bosco Homem de Carvalho Filho e Pedro dos Santos Filho.
Carnêt Social a página elegante da cidade:
Sérgio Coutinho, da Fortlux Cestas Básicas; Dr. Marcelo Santana, presidente do Sindmed-MS; Rogério Ceni: pecuarista; Cláudio Soler, da Serpema; nossos ouvintes: Ailton Tafarel, Gilmar do Sayonara, André Franco, Valdemir Jacinto e Dominguinhas, de Terenos.
Segunda-feira eu volto.
Fuuuuuuuuuuuuuui.