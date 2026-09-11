As Dez Mais

Sexta, 11 de setembro de 2026

Hoje é Dia Mundial da Fisioterapia.

Faltam 10 dias para o aniversário de Corumbá.

Manchetes do Correio do Estado:

-Chuva e vendaval deixam rastro de destruição em Campo Grande…

-Emenda de deputado de MS entra na mira da PF no caso Dark Horse…

-PF mira homem que obteve registro de CAC com fraude…

Este programa será ouvido por gente que sabe que:

“Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos” – do livro ‘O Pequeno Príncipe”.

Em nome de BDM o seu dinheiro digital e Boca do Povo a revista que todo mundo lê, está no ar:

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

Vendaval de ontem foi de meter medo. Chuva de vento destelhou casas, derrubou árvores, causou inundação e fez estragos daqueles difíceis de se imaginar…

2ª)

O GAECO deu um ‘baculejo’ na boutique Karen Mânica. A dona estava em viagem. A acusação: a loja lavava dinheiro para uma facção gaúcha…

3ª)

Brasil conseguiu eliminar a transmissão de HIV de mãe para bebê, registrando a menor taxa de mortalidade dos últimos anos…

4ª)

Policial Penal cobrava 10 mil para levar celulares a facção criminosa dentro de presídio, garantindo a comunicação intramuros com a vida fora das grades…

5ª)

O CNJ esticou mais uma vez a crise que originou o afastamento de desembargadores acusados da venda de sentenças dentro do TJMS. A relatoria “caiu” nas mãos do ministro linha dura Edson Fachin…

6ª)

Em novembro – daqui 60 dias- a Danone vai fechar a fábrica do Activia e demais produtos lácteos. Serão demitidos 230 funcionários…

7ª)

Em reunião com o pessoal do Detran-MS o deputado federal Beto Pereira pediu desculpas e perdão pelos erros cometidos contra a ex-servidora do órgão Priscila Rezende de Rezende Queirós, equívocos que lhe causaram contratempos. Mereceu aplausos.

8ª)

Durante entrevista Vander Loubet reconhece que com a saída de Nelsinho Trad da concorrência ao 2º voto pro Senado, 60 prefeitos o preferem que o Capitão Contar…

9ª)

Bateu GAECO na Santa Casa de Campo Grande. Equipes estão ‘puxando’ informações de todos os computadores. Há informação que serão cumpridos 6 mandados de prisão…

10ª)

A presidente da Santa Casa Alir Terra não compareceu nesta manhã nas dependências do complexo hospitalar. Há informações não confirmadas de que ela esteja foragida.

Chicotadas do dia!

A prefeita Adriane Lopes comunica: segundo a meteorologia avisa que novo temporal poderá acontecer ainda hoje ou neste final de semana. A prefeitura, Energisa e outros órgãos estão trabalhando para recuperar a cidade. E ATENÇÃO: Em meio ao caos, tem ladrões de fios arriscando a vida e cortando cabos caídos, sendo que muitos poderão estar energizados podendo ocasionar gravíssimos acidentes e até mortes. Essa ladrãozada merece as nossas duplas e triplas chicotadas do dia!

Aniversariantes do dia!

Luciano Estrela; Dra. Catarina Fagundes; Dra. Ellen Xandú; Larissa Campeiro; Patrícia de Brito; Dr. Alfredo Alves Bobadilha; Edson dos Santos Sales; João Bosco Homem de Carvalho Filho e Pedro dos Santos Filho.

Carnêt Social a página elegante da cidade:

Sérgio Coutinho, da Fortlux Cestas Básicas; Dr. Marcelo Santana, presidente do Sindmed-MS; Rogério Ceni: pecuarista; Cláudio Soler, da Serpema; nossos ouvintes: Ailton Tafarel, Gilmar do Sayonara, André Franco, Valdemir Jacinto e Dominguinhas, de Terenos.

Segunda-feira eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuui.