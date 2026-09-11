Temporal suspende aulas em toda a Reme nesta sexta-feira

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), informa que as aulas estão suspensas em toda Rede Municipal de Ensino (Reme) para o período vespertino desta sexta-feira (11). A medida visa garantir a segurança da comunidade escolar, em razão do alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com previsão de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros ao dia, acompanhada de ventos intensos, válido até as 22h59 desta sexta-feira (11).

A Semed ainda realiza o levantamento dos impactos causados pelo temporal desta quinta-feira (10) nas unidades da Reme. Foram registrados danos estruturais, quedas de árvores, alagamentos e falta de energia em diferentes pontos.

As equipes seguem mobilizadas na avaliação das unidades e no acompanhamento do restabelecimento dos serviços, com o objetivo de garantir a segurança e normalização das atividades.

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