PrefCG reforça alerta para temporal na Capital

Órgão alerta para risco elétrico e pede que a população não tente remover árvores, galhos ou fios

A Prefeitura de Campo Grande (PrefCG) reforçou nesta sexta-feira (11) o alerta para a possibilidade de chuva intensa e eventos fortes na Capital. A orientação é para que a população redobre os cuidados durante a passagem da tempestade. Os locais atingidos pela tempestade registrada anteriormente podem apresentar riscos adicionais.

Árvores, galhos e fios que caíram ou foram danificados podem permanecer energizados e oferecer perigo à população. A Defesa Civil recomenda que os moradores evitem áreas sujeitas a alagamentos e tenham atenção durante deslocamentos pela cidade. A orientação é não tentar remover árvores, galhos ou fios caídos, principalmente quando houver suspeita de risco elétrico.

Segundo o alerta, já foram registradas 156 solicitações de serviços relacionadas às ocorrências. Em situações de risco envolvendo a rede elétrica, a recomendação é manter distância e acionar os serviços responsáveis para realizar a intervenção com segurança.