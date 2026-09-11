PrefCG reforça alerta para temporal na Capital

Defesa Civil orienta moradores a evitar áreas de alagamento e locais com árvores e estruturas danificadas

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução

Órgão alerta para risco elétrico e pede que a população não tente remover árvores, galhos ou fios

A Prefeitura de Campo Grande (PrefCG) reforçou nesta sexta-feira (11) o alerta para a possibilidade de chuva intensa e eventos fortes na Capital. A orientação é para que a população redobre os cuidados durante a passagem da tempestade. Os locais atingidos pela tempestade registrada anteriormente podem apresentar riscos adicionais.

Árvores, galhos e fios que caíram ou foram danificados podem permanecer energizados e oferecer perigo à população. A Defesa Civil recomenda que os moradores evitem áreas sujeitas a alagamentos e tenham atenção durante deslocamentos pela cidade. A orientação é não tentar remover árvores, galhos ou fios caídos, principalmente quando houver suspeita de risco elétrico.

Segundo o alerta, já foram registradas 156 solicitações de serviços relacionadas às ocorrências. Em situações de risco envolvendo a rede elétrica, a recomendação é manter distância e acionar os serviços responsáveis para realizar a intervenção com segurança.

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