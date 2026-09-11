Mendonça inclui Flávio Bolsonaro como investigado no caso Dark Horse

STF abre inquérito sobre financiamento de filme de Bolsonaro

Milton
Publicado por Milton
Foto: Andressa Anholete

Inquérito foi autorizado após pedido da Polícia Federal e aval da Procuradoria-Geral da República

O Ministro do STF André Mendonça, determinou a abertura de inquérito para investigar a participação do senador Flávio Bolsonaro no financiamento do filme Dark Horse, cinebiografia de seu pai, Jair Bolsonaro. Flávio foi incluído na investigação em julho, após suspeitas sobre o repasse de R$ 61 milhões para custear a produção. O dinheiro teria sido disponibilizado pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do antigo Banco Master, a pedido do senador.

O ex-deputado Eduardo Bolsonaro também é alvo da apuração e é apontado como possível beneficiário de parte dos recursos. A investigação foi solicitada pela Polícia Federal e recebeu autorização da Procuradoria-Geral da República. Entre os crimes investigados estão suspeitas de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, corrupção e outros delitos relacionados ao financiamento da obra cinematográfica. O caso está ligado às investigações da Operação Compliance Zero, que apura fraudes financeiras e corrupção envolvendo o grupo de Vorcaro.

Mendonça levantou o sigilo de documentos relacionados ao caso, mas manteve sob segredo o conteúdo do inquérito e diligências consideradas necessárias para preservar as investigações. A decisão ocorreu após solicitação do presidente do STF, ministro Edson Fachin.

A investigação ganhou repercussão após a divulgação de áudios nos quais Flávio aparece conversando com Vorcaro sobre recursos para a produção do filme. O senador não nega a autenticidade das gravações e afirma não haver irregularidade em buscar financiamento privado para a obra.

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