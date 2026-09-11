Mulher morre após choque entre carretas na MS-306

Batida entre carretas deixa mulher morta perto de Chapadão do Sul

Milton
Publicado por Milton
Foto: Sr. Jonas

Estado de saúde se agravou durante a tarde e mulher sofreu uma parada cardíaca

Marilza Gomes da Silva Oliveira (50) morreu na tarde desta quinta-feira (10), após se envolver em um acidente entre carretas na MS-306, entre Chapadão do Sul e Cassilândia. A colisão aconteceu durante a manhã e envolveu dois veículos pesados. Marilza conduzia uma das carretas e foi socorrida por uma equipe da concessionária responsável pela administração da rodovia.

A motorista foi encaminhada ao hospital de Chapadão do Sul, onde permaneceu internada durante algumas horas. Segundo informações divulgadas pelo portal Chapadão 360, o quadro clínico da vítima se agravou no período da tarde. Marilza sofreu uma parada cardíaca e não resistiu.

O hospital ainda não havia confirmado oficialmente o óbito até a divulgação das informações, que foram obtidas por fontes. O corpo foi encaminhado ao IML.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Filhote de anta é resgatado com pata quebrada

Milton - 0
Animal foi localizado próximo ao distrito de Planalto do Sul e encaminhado para atendimento veterinário especializado Uma filhote de anta, com aproximadamente 15 dias de...
Leia mais

Fachin suspende decisões sobre comando da Polícia Federal

Milton - 0
Plenário do STF terá sessão extraordinária em 15 de setembro para analisar o caso O Ministro do STF Edson Fachin determinou a suspensão de duas...
Leia mais

Funsat disponibiliza 810 vagas nesta quinta-feira 

ANELISE PEREIRA - 0
A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza 810 vagas de emprego para intermediação nesta quinta-feira (10). As oportunidades resultam da demanda de mão de...
Leia mais

Campo Grande vira referência nacional em sistema de gestão de medicamentos

ANELISE PEREIRA - 0
A experiência de Campo Grande na modernização da gestão de medicamentos está sendo apresentada nesta quinta-feira (10), em Brasília, como referência para o avanço...
Leia mais