Mulher morre após choque entre carretas na MS-306

Estado de saúde se agravou durante a tarde e mulher sofreu uma parada cardíaca

Marilza Gomes da Silva Oliveira (50) morreu na tarde desta quinta-feira (10), após se envolver em um acidente entre carretas na MS-306, entre Chapadão do Sul e Cassilândia. A colisão aconteceu durante a manhã e envolveu dois veículos pesados. Marilza conduzia uma das carretas e foi socorrida por uma equipe da concessionária responsável pela administração da rodovia.

A motorista foi encaminhada ao hospital de Chapadão do Sul, onde permaneceu internada durante algumas horas. Segundo informações divulgadas pelo portal Chapadão 360, o quadro clínico da vítima se agravou no período da tarde. Marilza sofreu uma parada cardíaca e não resistiu.

O hospital ainda não havia confirmado oficialmente o óbito até a divulgação das informações, que foram obtidas por fontes. O corpo foi encaminhado ao IML.