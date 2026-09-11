Obra de Guimarães Rosa revela defesa da natureza no Cerrado

Viagem realizada em 1952 inspirou descrições de fauna, flora, rios e ameaças ao bioma

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Pesquisadora identifica registros ambientais nas obras do escritor mineiro

© Companhia das Letras

Em 1952, o escritor João Guimarães Rosa percorreu cerca de 240 quilômetros pelo Cerrado mineiro durante uma comitiva de boiadeiros. Em cadernetas, registrou paisagens, animais, plantas e sinais de devastação provocados pela atividade das siderúrgicas.

Segundo a bióloga e professora Mônica Meyer, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), essas observações aparecem em obras como Grande Sertão: Veredas e Corpo de Baile, publicadas em 1956. Para a pesquisadora, o escritor já percebia os impactos ambientais provocados pela exploração do Cerrado.

Mônica afirma que Guimarães Rosa não tratava o bioma apenas como cenário, mas como parte fundamental das histórias. A natureza aparece integrada aos personagens, com destaque para rios, períodos de chuva e seca, árvores, flores, aves e outros animais.

A pesquisadora considera Grande Sertão: Veredas uma importante obra de educação ambiental. Segundo ela, o livro estimula o leitor a enxergar o Cerrado não como simples recurso ou mercadoria, mas como um espaço vivo, do qual seres humanos e demais espécies fazem parte.

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