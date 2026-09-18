Atleta de Santa Helena conquista Pro Card e vira profissional

Agora profissional, atleta mira pontuação para tentar chegar ao Olympia Las Vegas em 2027

Fabiola Ribeiro, de Santa Helena, conquistou o primeiro lugar na categoria Wellness em uma competição internacional de fisiculturismo realizada na República Dominicana. O evento foi um Pro Qualifier promovido pela NPC Worldwide em parceria com a IFBB Pro League.

Além da vitória, a atleta garantiu o IFBB Pro Card, certificação que oficializa sua entrada no circuito profissional da modalidade. O resultado marca uma nova etapa na carreira de Fabiola, após anos dedicados aos treinamentos e à preparação para competições.

Segundo a atleta, a conquista representa a realização de um sonho construído com disciplina, dedicação e renúncias ao longo dos anos. Agora, como profissional, ela pretende disputar competições da IFBB Pro League no Brasil e no exterior.

O próximo objetivo é somar os pontos necessários para tentar garantir uma vaga no Olympia Las Vegas, previsto para 2027. A competição reúne atletas profissionais de diferentes países e é considerada uma das principais disputas do fisiculturismo mundial.