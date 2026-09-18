Confronto com a polícia deixa um morto em frente ao Fórum de Nova Alvorada do Sul

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Um confronto entre policiais e suspeitos terminou com uma pessoa morta na tarde desta sexta-feira (18), em Nova Alvorada do Sul (MS).

As primeiras informações apontam que a ocorrência aconteceu em frente ao Fórum da cidade. Houve intensa movimentação policial na região após os disparos.

Até o momento, não foram divulgados oficialmente o nome da pessoa morta, qual força policial participou da ação ou o que teria motivado a abordagem.

Também não há confirmação sobre eventual apreensão de armas, participação de outros suspeitos ou se houve policiais feridos. A área foi cercada para os procedimentos de praxe, enquanto as circunstâncias do confronto deverão ser apuradas pelas autoridades.

fonte: topmidianews

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