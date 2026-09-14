Em Aquidauana, Odilon Ribeiro se reúne com educadores da rede estadual e firma compromisso com a categoria

Milton
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Foto: Divulgação

Em reunião realizada no município de Aquidauana na última sexta-feira (11), o candidato a deputado estadual Odilon Ribeiro se reuniu com diretores, coordenadores e profissionais da educação da Rede Estadual de Mato Grosso do Sul. O encontro teve como objetivo ouvir as demandas da categoria e apresentar propostas de fortalecimento e valorização do ensino público para a Assembleia Legislativa.

Durante a atividade de escuta e construção coletiva de propostas, o candidato assumiu compromissos diretos com a categoria, com destaque para a garantia de defesa intransigente dos direitos dos docentes na Assembleia Legislativa.

“Quem valoriza quem ensina, acredita no futuro. A Educação sempre terá voz e defesa comigo”, afirmou Odilon Ribeiro. O candidato enfatizou seu posicionamento em relação ao legislativo estadual ao garantir que sempre defenderá os professores, estabelecendo a pauta educacional como uma das prioridades de sua atuação política.

Entre as principais bandeiras apresentadas por Odilon Ribeiro para o setor educacional estão:

Valorização Profissional: Respeito às carreiras e aos direitos dos educadores.

Condições de Trabalho: Melhorias na infraestrutura e nos recursos disponíveis nas escolas da rede pública.

Diálogo Permanente: Manutenção de um canal direto de comunicação com a comunidade escolar para a elaboração de projetos de lei.

O evento foi encerrado com agradecimentos aos educadores presentes que contribuíram com o debate. Odilon Ribeiro reafirmou que o segmento terá representação e apoio contínuo em suas propostas para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul.

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