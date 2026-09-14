Leão XIV revoga cortes salariais no Vaticano

Revogação passa a valer a partir dos pagamentos referentes a setembro

O papa Leão XIV revogou o regulamento que reduzia em 10% os salários de cardeais e altos funcionários do Vaticano. A decisão foi divulgada nesta segunda-feira (14) pelo Vatican News e encerra uma medida adotada durante o pontificado de Francisco. O corte havia sido anunciado pelo papa Francisco em março de 2021, em meio aos impactos econômicos provocados pela pandemia da Covid-19.

Segundo o Vaticano, a crise afetou as fontes de receita da Santa Sé e do Estado da Cidade do Vaticano. Na ocasião, Francisco também determinou uma revisão dos gastos para evitar medidas consideradas mais drásticas, como demissões de funcionários. Leão XIV reconheceu que as restrições salariais foram necessárias diante do “desafio excepcional da pandemia”.

A revogação determinada pelo atual pontífice já produz efeitos sobre os salários referentes a setembro. Os valores que foram reduzidos durante o período em que a norma esteve vigente, porém, permanecem sem alteração.