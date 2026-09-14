Força tarefa de atendimento emergencial mobiliza mais de 35 equipes desde a semana passada.

A Prefeitura de Campo Grande mantém mais de 35 equipes mobilizadas nas sete regiões da capital nesta segunda (14) com o objetivo de reparar os estragos provocados pelo temporal da última semana. Desde o início das chuvas, o município registrou 450 ocorrências. Desse total, 423 pedidos envolveram quedas de árvores ou de galhos. A região central concentrou o maior volume de estragos, com mais de 120 chamados.

A prefeita Adriane Lopes detalhou o esforço contínuo da gestão municipal e definiu as prioridades para restabelecer a normalidade na Capital. “Desde quinta-feira, nossas equipes estão nas ruas trabalhando de forma ininterrupta para minimizar os impactos causados pelas chuvas. Foram centenas de árvores caídas, e nossa prioridade, desde o primeiro momento, foi desobstruir as vias, garantir a segurança da população e restabelecer a normalidade na cidade”, comenta.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), desde a quinta-feira (10) o acumulado de chuvas ultrapassou os 102 milímetros, quase 40% acima da média histórica registrada para Setembro.

“O trabalho continua e ainda temos muitos pontos que precisam de atenção. O apoio do Governo do Estado foi fundamental, somando esforços com o município e colocando equipes e estrutura à disposição para que pudéssemos avançar mais rapidamente no atendimento às regiões afetadas”, destacou a Prefeita.

Força Tarefa mobiliza secretarias para conter danos de temporal

Uma Força Tarefa de Atendimento Emergencial foi montada ainda na semana passada para conter os danos registrados na cidade. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) estruturou 13 equipes com foco em corte de árvores, recolhimento de entulhos e desobstrução de bueiros, além da Defesa Civil atuando simultaneamente.

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), também precisou intervir com desvios de rota, auxílio aos condutores e reparo de 213 semáforos. Sete grupos atuam no conserto dos equipamentos semafóricos, além do efetivo da Guarda Civil Metropolitana na ordenação do fluxo de veículos.

Cavalete da Agetran interditando rua, restos de uma árvore que havia tombado e máquinas trabalhando ao fundo (Foto: Roberto Ajala)

A Agência Municipal de Habitação (Emha) concluiu 118 ações emergenciais. Moradores das comunidades Nova Esperança, Jardim Seminário e Moreninhas precisaram de lonas em residências que sofreram destelhamentos durante as precipitações.

Na área de assistência, todos os 26 Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) mantêm as portas abertas para acolhimento da população. Nas unidades Rosa Adri, Vila Gaúcha, Indubrasil e Noroeste profissionais entregam cestas básicas, cobertores e colchões.

A ação também conta com parceria Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil Estadual e da Secretaria de Obras, além das concessionárias Energisa e Águas Guariroba atuando dentro de suas respectivas áreas de responsabilidade.

O fornecimento de energia elétrica atingiu 99,9% de normalidade, segundo boletim da Energisa. Mais de 800 profissionais trabalham na solução de casos isolados. O morador afetado pode acionar a concessionária pelo número 0800 722 7272.

O cidadão que necessitar de atendimento, deve ligar nos números 153 da GCM; 156 do Fala Campo Grande ou 199 da Defesa civil para solicitar reparos urbanos. As linhas centralizam as necessidades de sinalização e os pedidos de ajuda estrutural nos bairros. Vale lembrar ainda, que em casos de queda de árvores energizadas o morador não se aproxime.