Rose Modesto cumpre agenda na região Sul de MS e fortalece apoio com lideranças locais

Candidata a deputada federal percorreu oito municípios durante o fim de semana e recebeu recepção calorosa de prefeitos, vereadores, apoiadores e da população

A candidata a deputada federal Rose Modesto realizou uma extensa agenda de compromissos na região Sul de Mato Grosso do Sul entre a última sexta-feira e sábado. Ao longo do percurso, Rose percorreu oito localidades, Nova Alvorada do Sul, Douradina e Dourados no primeiro dia, além de Vicentina, Jateí, Glória de Dourados, Deodápolis e o distrito de Culturama, em Fátima do Sul, no segundo, onde foi recebida com grande entusiasmo por autoridades políticas, correligionários e moradores.

Por onde passou, a candidata colheu manifestações de apoio e reconhecimento pelo seu histórico de atuação no Governo do Estado, como vice-governadora, na Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) e na Câmara dos Deputados. Lideranças locais enfatizaram a importância de contar com uma bancada federal forte em Brasília para assegurar investimentos nos municípios.

Em Nova Alvorada do Sul, a recepção destacou a expectativa de crescimento econômico com a chegada de indústrias e projetos como a Rota Bioceânica. O ex-prefeito Arlei Silva Barbosa relembrou ações de Rose para a infraestrutura educacional da cidade e ressaltou que o retorno da parlamentar à Câmara Federal será decisivo para alavancar o desenvolvimento local.

A prefeita de Douradina, Nair Branti, defendeu a necessidade de os municípios contarem com representantes acessíveis no Congresso Nacional e pediu atenção aos eleitores para a escolha de candidatos compromissados. Na mesma linha, a prefeita de Jateí, Cileide Cabral, sublinhou a proximidade de Rose com as comunidades municipais e destacou sua disposição para o diálogo direto e a construção de políticas públicas.

No município de Dourados, polo econômico regional, a passagem de Rose reuniu apoiadores em torno do fortalecimento de parcerias com o Executivo municipal. O prefeito Marçal Filho pontuou a trajetória da candidata na Assistência Social e na Sudeco, ressaltando que sua atuação será fundamental para atrair repasses federais proporcionais ao tamanho da cidade. O ex-vice-governador, Murilo Zauith, também ressaltou os impactos de iniciativas geridas por Rose no passado, como o Programa Vale-Universidade, que garantiu o acesso ao ensino superior para diversos estudantes da região.

A articulação política e a experiência legislativa foram os pontos frisados pelo prefeito de Deodápolis, Jean Carlos Silva Gomes, que citou o bom trânsito da candidata no Congresso Nacional para garantir a destinação de verbas para o município. Em Vicentina, o vereador Jota Pereira reforçou o apoio de ex-prefeitos e vereadores da região, convidando os eleitores a multiplicarem os votos na candidatura.

O encerramento da agenda ocorreu com tom emotivo no distrito de Culturama, em Fátima do Sul, terra natal da candidata. O ex-vice-prefeito Gilberto da Silva destacou os investimentos levados à localidade durante a gestão de Rose como vice-governadora e celebrou a representatividade de uma filha da terra na política nacional.

Completando a agenda no distrito, o vereador Fábio de Culturama, reforçou a importância do trabalho de Rose para o desenvolvimento local e para a comunidade.

“Receber a Rose aqui no nosso distrito de Culturama é sempre motivo de orgulho para todos nós. Ela nunca se esqueceu das suas raízes e sempre demonstrou um compromisso verdadeiro com a nossa população. Ter uma representação forte e dedicada como a dela em Brasília fará toda a diferença para continuar trazendo melhorias e investimentos para Culturama e para toda a nossa região”, falou.

Rose Modesto expressou gratidão pelo acolhimento recebido nas oito cidades visitadas. Ela destacou que a proximidade com os municípios e o diálogo direto com a população são as bases para fortalecer a representação de Mato Grosso do Sul em Brasília.

“Ver o carinho e a confiança das pessoas de Nova Alvorada do Sul, Douradina, Dourados, Vicentina, Jateí, Glória de Dourados, Deodápolis e da minha querida Culturama, renova as minhas energias. Ninguém constrói nada sozinho. Ver os prefeitos, vereadores e os moradores de cada município de portas abertas mostra que o trabalho prestado até aqui deixou marcas reais. Essa recepção calorosa reforça meu compromisso de lutar na Câmara Federal para garantir que os recursos cheguem exatamente aonde a nossa gente precisa, transformando a vida das famílias de Mato Grosso do Sul”, finalizou.