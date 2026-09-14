AQUIDAUANA: Agentes comunitários de saúde recebem capacitação sobre o Setembro Amarelo

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Saúde e Saneamento (SESAU), realizou nesta segunda-feira (14) uma capacitação voltada aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), dentro das ações do Setembro Amarelo, campanha nacional de conscientização e prevenção do suicídio e de valorização da vida.

A atividade aconteceu no auditório da ESF da Duque e foi conduzida pelo psicólogo Everton Constantino, que trabalhou com os profissionais temas relacionados à saúde mental, prevenção do suicídio e à importância da escuta e do acolhimento no atendimento à população.

Durante a capacitação, os agentes tiveram a oportunidade de ampliar seus conhecimentos sobre a temática e refletir sobre o papel que desempenham no território.

Por estarem diariamente em contato com as famílias durante as visitas domiciliares, os ACS possuem uma posição estratégica na identificação de sinais de sofrimento emocional, na orientação dos usuários e no encaminhamento para os serviços da rede de saúde quando necessário.

A formação também destacou a importância de uma abordagem humanizada, baseada no diálogo, na escuta qualificada e no respeito às particularidades de cada pessoa.

A proposta é fortalecer a atuação dos profissionais para que possam reconhecer situações que necessitem de atenção e contribuir para que os usuários tenham acesso ao cuidado adequado.

As ações do Setembro Amarelo buscam ampliar o diálogo sobre saúde mental e prevenção do suicídio, incentivando a população a falar sobre seus sentimentos, procurar ajuda diante de situações de sofrimento e fortalecer as redes de apoio.

