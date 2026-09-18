Condenado a 23 anos por estuprar criança é preso em Campo Grande

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Um homem de 55 anos foi preso nesta sexta-feira (18), para cumprir uma pena de 23 anos e 4 meses de prisão por estupro de vulnerável.

A prisão foi feita por policiais do Garras (Grupo Armado de Repressão a Roubos, Assaltos e Sequestros), em cumprimento a um mandado expedido pela Vara Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente da Capital.

Segundo a Polícia Civil, a condenação é definitiva e se refere ao crime previsto no artigo 217-A do Código Penal. A sentença já transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso, e a pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado. Após ser preso, o condenado foi levado para a delegacia e será encaminhado ao sistema prisional para o cumprimento da pena.

fonte: topmidianews

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