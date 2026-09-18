Corredor de ônibus da Gunter Hans entra na reta final das obras

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Mais perto de ficar pronto para a população, o corredor exclusivo de transporte público que atende as regiões do Lagoa e do Anhanduizinho entra na reta final dos serviços. A partir deste sábado (19), começam os trabalhos de fresagem do pavimento, preparando o trecho para o recapeamento no entorno das estações de embarque.

Na sequência, serão executados os serviços de recapeamento dos encaixes junto às estações, sinalização viária e instalação dos abrigos para os usuários do transporte coletivo. A previsão é concluir os serviços em fevereiro de 2027.

“Estamos avançando com mais uma obra importante para a mobilidade de Campo Grande. Agora, entramos na etapa final de um corredor que vai melhorar o deslocamento e trazer mais conforto para quem utiliza o transporte coletivo”, afirma a prefeita Adriane Lopes.

O corredor exclusivo contempla as avenidas Gunter Hans e Marechal Deodoro, ligando os terminais Aero Rancho e Bandeirantes nos dois sentidos. O investimento é de R$ 9,7 milhões.

A Sisep acompanha e fiscaliza a execução dos serviços. Com o avanço das últimas intervenções, as equipes seguem em campo para concluir o corredor e colocar a estrutura à disposição da população.

A iniciativa integra o trabalho da Prefeitura para melhorar a infraestrutura da Capital, com investimentos em obras que contribuem para a mobilidade e qualidade de vida da população.

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