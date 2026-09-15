Juliana Aranda reafirma defesa da família, da vida e da liberdade religiosa

Documento reúne 22 compromissos relacionados à vida, família, liberdade, segurança, saúde, ética e combate à corrupção

A candidata a deputada estadual Juliana Aranda participou, na noite desta segunda-feira (14), em Campo Grande, de um encontro com lideranças cristãs e candidatos das eleições deste ano. Durante a programação, ela assinou a Carta de Compromisso das Lideranças Cristãs Católicas e Evangélicas de Mato Grosso do Sul.

O documento reúne 22 compromissos voltados à defesa da vida, fortalecimento da família, liberdade religiosa e de expressão, proteção da infância, mulheres e idosos, além de ações nas áreas de saúde, segurança e combate às drogas. A carta também aborda liberdade econômica, empreendedorismo, ética, transparência e combate à corrupção.

O encontro contou com a presença do candidato ao Governo do Estado Eduardo Riedel e dos candidatos ao Senado Capitão Contar e Reinaldo Azambuja, além de representantes religiosos. Ao assinar o documento, Juliana afirmou que pretende manter diálogo com as lideranças e levar os princípios apresentados para sua atuação política.

Católica, a candidata destacou que sua relação com a Igreja começou na infância e inclui mais de dez anos como catequista, participação no Encontro de Casais com Cristo e atuação como ministra extraordinária da Sagrada Comunhão Eucarística. Para Juliana, a trajetória religiosa representa uma experiência de serviço que pretende levar para a vida pública. “Não quero que a fé seja apenas um discurso. Defender a vida, a família, a liberdade religiosa e o direito de expressão exige diálogo, coragem e compromisso”, afirmou.