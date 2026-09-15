Nioaque integra levantamento estadual sobre notificações epidemiológicas

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Nioaque voltou a aparecer entre os cinco municípios de Mato Grosso do Sul com maior taxa de notificações de doenças e agravos no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). O resultado consta no Informativo Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde referente ao período de maio a agosto de 2026.

Além de Nioaque, integram o grupo Douradina, Santa Rita do Pardo, Batayporã e Dois Irmãos do Buriti. O município já havia aparecido entre os cinco primeiros no levantamento do 1º quadrimestre.

A Secretaria Municipal de Saúde ressalta que o indicador não representa, isoladamente, maior número de doenças confirmadas. As notificações podem ser abertas a partir de casos suspeitos ou confirmados e passam por investigação antes do encerramento.

Segundo a secretária Cristiane Gomes, os registros permitem conhecer melhor o cenário epidemiológico e direcionar as ações da rede: “Quanto mais completas e precisas forem as informações, melhores serão as condições para definir prioridades, acompanhar os casos e organizar as respostas da saúde pública.”

No período analisado, Mato Grosso do Sul contabilizou 54.730 notificações. Febre de chikungunya, violência interpessoal ou autoprovocada, dengue, acidentes de trabalho e acidentes por animais peçonhentos estão entre os agravos mais registrados.

Para a administração municipal, mais importante do que a posição no levantamento é a capacidade de transformar os dados em prevenção, acompanhamento e decisões voltadas à proteção da população.

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