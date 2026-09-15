NIOAQUE: Feira do Produtor movimenta economia e leva produtos frescos à mesa dos nioaquenses

A Feira do Produtor já faz parte da rotina de quem busca produtos frescos e também quer valorizar quem produz em Nioaque. Todas as terças e sextas-feiras, a feira acontece nas proximidades da Rodoviária, reunindo produtores e oferecendo à população verduras, legumes e outros produtos da agricultura familiar.

Além de facilitar o acesso a alimentos frescos, a iniciativa contribui para movimentar a economia local, fortalecendo o trabalho dos produtores e incentivando o consumo de produtos cultivados no próprio município.

Quem passa pela feira também destaca a praticidade de encontrar produtos frescos mais perto de casa. O senhor Sidronio de Deus aprovou a iniciativa e ressaltou a facilidade que a feira trouxe para a população. “Está movimentada e facilitou a nossa procura, né? A gente sai atrás de uma coisa ou outra fresquinha, não acha. De repente, a feirinha está oferecendo tudo isso aí”, comentou.

Para o secretário de Desenvolvimento Rural, Ademar Michalski, fortalecer os produtores locais também significa criar oportunidades para quem vive da agricultura e aproximar a produção da população. “A Feira do Produtor é uma forma de valorizar quem trabalha no campo e, ao mesmo tempo, oferecer à nossa população produtos frescos e de qualidade. Quando o produtor vende e o consumidor compra aqui, toda a nossa economia se movimenta”, destacou.

O prefeito André Guimarães também ressaltou a importância de apoiar quem produz no município. “A agricultura familiar tem um papel muito importante para Nioaque. Quando fortalecemos nossos produtores, estamos fortalecendo as famílias, gerando renda e movimentando a nossa economia. E, para a população, é a oportunidade de colocar na mesa produtos frescos, de qualidade e produzidos por quem é da nossa terra”, afirmou.

A Feira do Produtor é uma oportunidade para a população comprar diretamente de quem produz, encontrar alimentos frescos e, ao mesmo tempo, contribuir para o fortalecimento da agricultura familiar e da economia de Nioaque.

A Prefeitura convida a população a prestigiar a feira, valorizar nossos produtores e aproveitar tudo o que eles têm a oferecer.