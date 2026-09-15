Papy solicita melhorias na via do Rita Vieira

Trecho apresenta buracos, acúmulo de água e dificuldades para motoristas que passam pelo local

O vereador Papy, solicitou à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) a recuperação urgente de um trecho da Avenida Três Barras, no bairro Rita Vieira, em Campo Grande. A indicação foi apresentada durante a sessão ordinária desta terça-feira (15).

Segundo o vereador, a demanda foi encaminhada por moradores que relataram as condições precárias da via. O principal ponto de preocupação está na rotatória do cruzamento da Avenida Três Barras com a Rua César Ramos dos Santos, trecho de intenso movimento diário.

Papy destacou que a região atende bairros populosos, como Rita Vieira, Cristo Redentor, Lagoa Dourada, Perpétuo Socorro e Itamaracá. De acordo com ele, o problema se agravou após o vendaval registrado na Capital na semana passada, aumentando os transtornos para quem utiliza a avenida.

Além dos buracos no asfalto, o local apresenta acúmulo de água e problemas de drenagem. Motoristas estariam precisando subir na rotatória para evitar os pontos deteriorados. O vereador defendeu uma intervenção rápida do Poder Público para garantir melhores condições de segurança e trafegabilidade.