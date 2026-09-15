Fábio Trad recebe Boulos na reta final da campanha eleitoral

Ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência participa de caminhada nesta quinta-feira (17), no Bairro Lageado

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Agenda integra estratégia da coligação para ampliar a mobilização e fortalecer a candidatura ao Governo de MS

O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, estará em Campo Grande nesta quinta-feira (17) para participar de atividades de campanha ao lado de Fábio Trad, candidato ao Governo de Mato Grosso do Sul. A agenda prevê uma caminhada, às 18h, na região do Bairro Lageado.

Também participam da atividade Gilda, candidata a vice-governadora, além de Vander e Soraya, candidatos ao Senado. A presença de Boulos ocorre na reta final da campanha e busca ampliar a mobilização em torno da candidatura de Fábio Trad.

Segundo Agamenon Rodrigues do Prado, secretário-geral do PT de Mato Grosso do Sul, pesquisas acompanhadas pela coligação indicam Fábio Trad na disputa por uma vaga no segundo turno. Ele afirmou ainda que outras lideranças nacionais podem participar da campanha nos próximos dias.

Nesta quarta-feira (16), Trad recebe o jurista Marco Aurélio de Carvalho, fundador do grupo Prerrogativas e coordenador nacional da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva. O ato será às 18h e deve abordar temas como democracia, soberania nacional e a atual crise institucional.

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