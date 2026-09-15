Rodolfo Nogueira fortalece mandato e mira reeleição em MS

Atuação no agro reforça projeto de reeleição de Rodolfo Nogueira

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Parlamentar também acumula reconhecimentos por desempenho durante a atual legislatura

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) chega à disputa pela reeleição apresentando como principal argumento o desempenho no primeiro mandato. O parlamentar ganhou espaço no Congresso por sua atuação legislativa e pela posição de oposição ao governo federal.

Um dos principais destaques foi a presidência da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados. Ele assumiu o comando do colegiado em março de 2025, com uma agenda voltada ao setor produtivo, à propriedade privada e à segurança no campo.

Durante sua gestão, a comissão deliberou 258 projetos, aprovou 231 requerimentos e realizou 50 audiências públicas em 2025. Ministros também foram convocados para prestar esclarecimentos sobre crédito rural, meio ambiente, queimadas, conflitos no campo e políticas agropecuárias.

Nogueira também recebeu o Prêmio Excelência Parlamentar do Ranking dos Políticos nos anos de 2023 a 2026, segundo os dados apresentados. Com o histórico, o deputado pretende usar os resultados do mandato como base para buscar a reeleição e ampliar sua atuação em defesa de Mato Grosso do Sul.

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