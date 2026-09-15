SIDROLÂNDIA: Conselhos de segurança alimentar elegem novas mesas diretoras.

Representantes do poder público e da sociedade civil participaram, no dia 11 de setembro, de uma reunião no Paço Municipal para definir as novas mesas diretoras do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA) e da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN).

Os colegiados atuam na articulação e no acompanhamento de políticas voltadas à segurança alimentar e nutricional, com participação de diferentes áreas da administração pública e da sociedade civil.

Além da definição das mesas diretoras, a reunião abordou temas relacionados à qualidade dos produtos, regularidade das entregas,acompanhamento das ações e valorização dos produtores envolvidos nas políticas de alimentação e abastecimento.

Mesa Diretora do CONSEA

Presidente : Edivan dos Santos da Cruz, representante do Sindicato Rural, eleito com oito votos;

Vice-presidente : Adelaide Almirão Avalo, representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Sidrolândia;

Primeiro secretário : Ivan de Oliveira Santos, da Agraer.

Mesa Diretora da CAISAN

Presidente : Sônia Dal Paz Leite;

Vice-presidente : Ironi Aparecida Alves;

Primeira secretária : Roberta Lescano do Nascimento.

As novas composições passam a conduzir os trabalhos dos colegiados e o acompanhamento das ações relacionadas à segurança alimentar e nutricional no município.