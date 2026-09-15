JARDIM: Momento SUAS fortalece a qualificação e a gestão da Assistência Social

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Prefeitura de Jardim, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação (SEMASH), realizou, no dia 11 de setembro, o Momento SUAS, encontro voltado à qualificação profissional e ao aprimoramento da gestão da política de Assistência Social no município. A atividade aconteceu no Auditório da Associação Empresarial de Jardim (AEJAR).

O encontro teve como foco a Educação Permanente do SUAS, promovendo diálogo, troca de experiências e reflexão sobre as práticas desenvolvidas pelas equipes, com o objetivo de fortalecer a qualidade dos serviços, programas, projetos e benefícios ofertados à população.

Participaram da atividade a Primeira-Dama Raquel Stragliotto, o Secretário de Assistência Social e Habitação, Mauro Martins Alvarenga, além de coordenadores e técnicos dos serviços, programas e projetos socioassistenciais, do Departamento de Habitação e da Casa da Mulher Jardinense.

A programação contou com apresentações sobre a estrutura organizacional da SEMASH, painel de indicadores da gestão municipal do SUAS, estudo de casos envolvendo a Proteção Social Básica e Especial, orientações sobre o Plano de Contingência para situações de calamidade pública e discussão sobre a importância dos relatórios técnicos.

A iniciativa reforça o compromisso da Administração Municipal com a qualificação das equipes, o fortalecimento da gestão e a melhoria contínua do atendimento às famílias e indivíduos que utilizam a rede socioassistencial de Jardim.

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