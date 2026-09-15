Eduardo Riedel declara apoio a Odilon Ribeiro para a Assembleia Legislativa

O governador de Mato Grosso do Sul e candidato à reeleição, Eduardo Riedel, oficializou seu apoio à candidatura de Odilon Ribeiro para uma vaga de deputado estadual na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). A aliança fundamenta-se na busca por novos investimentos em infraestrutura, geração de emprego e desenvolvimento integrado dos municípios do interior e da região pantaneira.

Durante a manifestação de apoio, Riedel ressaltou a importância da experiência administrativa do ex-prefeito no cenário regional. Segundo o governador, a atuação de Odilon à frente da prefeitura de Aquidauana consolida sua capacidade de liderança para defender os interesses locais no âmbito legislativo.

“E estamos junto aqui com o nosso ex-prefeito Odilon Ribeiro, um grande amigo, parceiro. E a história dele tem muito a ver com a história do sucesso de Aquidauana. Odilon foi um dos melhores prefeitos da história de Aquidauana e do Estado de Mato Grosso do Sul. Porque soube olhar para o município com um olhar de futuro, um olhar de projetar Aquidauana para frente. E Aquidauana e região precisam dessa representação. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que chegando à Assembleia Legislativa vai defender com muita garra, com muita força, essa região”, falou Riedel.

Em contrapartida, Odilon Ribeiro enfatizou que a convergência política com a gestão estadual é fundamental para viabilizar projetos de longo prazo. A plataforma prioritária do candidato abrange a ampliação de oportunidades de emprego e renda, a modernização da infraestrutura viária e o fortalecimento de serviços públicos nos municípios do interior e no Pantanal.

“Eu acredito que a boa política se faz com parcerias que dão resultados de verdade para a população. Então, é por isso que o meu candidato ao governo do Estado é Eduardo Riedel. Tenho várias propostas para levar desenvolvimento, emprego e renda, infraestrutura e melhorias em diversas áreas para os municípios do interior, para nossa região pantaneira e para ajudar Mato Grosso do Sul a avançar ainda mais. E o governador Eduardo Riedel é quem estará conosco nessa empreitada!”

A aliança reafirma o compromisso dos candidatos com a atenção às especificidades da região pantaneira, promovendo políticas públicas integradas entre o Poder Executivo e a Assembleia Legislativa para garantir continuidade nas obras de infraestrutura e fortalecimento do setor produtivo local.