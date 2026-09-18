Helicóptero da PM caça adolescentes com carro recheado de drogas de MS

Adolescentes saem de Mundo Novo com droga e são cercados pela PM

Dois adolescentes de 17 anos foram apreendidos nesta sexta-feira (18) após uma perseguição policial na PR-323, em Perobal, no Paraná. Segundo a Polícia Militar, a dupla estava em um Hyundai HB20 carregado com 226,7 quilos de maconha. A ocorrência começou durante uma abordagem de rotina. O motorista desobedeceu à ordem de parada e fugiu em alta velocidade. Pouco depois, perdeu o controle do veículo, saiu da pista e bateu contra um barranco.

Após a batida, os dois ocupantes abandonaram o carro e correram. Um deles tentou se esconder em uma área de mata, mas foi localizado com apoio do helicóptero da PM e das equipes que atuavam em solo. O outro adolescente se rendeu às margens da rodovia. No veículo foram encontrados 217,2 quilos de maconha prensada e 9,5 quilos de capulho, além de dois celulares.

Conforme a PM, os adolescentes disseram que pegaram o carro já carregado em Mundo Novo, no sul de Mato Grosso do Sul, e levariam a droga até Maringá (PR).

O caso foi encaminhado à Polícia Civil de Umuarama.