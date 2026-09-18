Odilon Ribeiro reúne profissionais da saúde de Aquidauana para debater investimentos para o setor

Odilon destacou que a escuta é essencial para a criação de políticas públicas voltadas para a área da saúde de Mato Grosso do Sul.

O candidato a deputado estadual Odilon Ribeiro reuniu-se, na noite desta quinta-feira (17), com profissionais das redes pública e privada de saúde, integrantes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e lideranças locais em Aquidauana. O encontro teve como pauta a importância do investimento contínuo na saúde pública e a escuta das demandas de quem atua diretamente na linha de frente do atendimento à população.

Durante a reunião, articulada por Éverton Bastos e pelo ex-vereador Aguinaldo da Saúde, os trabalhadores compartilharam experiências, ideias e os principais desafios enfrentados no cotidiano dos serviços prestados na área da saúde.

Ao destacar a importância do encontro, Odilon Ribeiro reforçou que o diálogo com a categoria é a base para transformar a atenção à saúde na região.

“Ouvir quem está na linha de frente do dia a dia da saúde é o único caminho para construir propostas que realmente atendam às necessidades da nossa população. Essa troca com os nossos profissionais nos dá a dimensão de onde os recursos precisam chegar para garantir um atendimento cada vez mais próximo, humanizado e de qualidade para todos”, falou.

Segundo o candidato, as contribuições recolhidas durante o evento serão fundamentais para embasar diretrizes e projetos voltados ao fortalecimento da rede municipal e estadual de saúde.