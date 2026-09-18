Trump bane CNN, MS NOW e Politico da Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou em suas redes sociais, nesta sexta-feira (18), que baniu da Casa Branca três veículos de comunicação americanos: CNN, MS NOW e Politico. Todos são críticos do governo Trump.

Ainda na publicação, o presidente afirmou que a decisão já está em vigor e acusou os três veículos de divulgarem notícias falsas sobre o governo. Nenhuma prova sobre suas falas foi apresentada.

Trump também classificou como corrupção o pagamento de US$ 8 milhões que o governo de Joe Biden fez ao Politico. A quantia, na verdade, fazia referência a assinaturas mantidas por diversos órgãos do governo norte-americano para ter acesso a conteúdos do site.

O Politico consiste em um site especializado na cobertura política do país, já a CNN é umas das principais redes de televisão dos Estados Unidos e a MS NOEW é um canal de notícias por assinatura de viés liberal. Todos são meios de comunicações que tecem critícas a Trump e seu governo.

O presidente afirmou ainda que, caso considere alguma publicação feita por algum veículo de comunicação como “fake news”, o mesmo também será barrado. No último ano, a Casa Branca determinou que a agência de notícias Associated Press (AP) seria barrada de eventos no Salão Oval e de voos no Air Force One.

A medida foi adotada porque a AP se recusou a adotar o termo “Golfo da América” para se referir ao Golfo do México. A decisão foi questionada na Justiça, mas o tribunal decidiu a favor do governo.

*Com informações do g1