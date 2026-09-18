Inclusão que transforma: Rose Modesto defende rede de apoio para mães e crianças atípicas em MS

Em reunião realizada em Guia Lopes da Laguna, a candidata a deputada federal Rose Modesto comprometeu-se a destinar recursos federais e articular a criação de uma rede de apoio voltada para famílias de crianças com deficiência ou neurodivergentes. O foco da agenda esteve centrado no fortalecimento das políticas públicas locais para mães e crianças atípicas do município.

Durante o encontro, a candidata destacou a presença expressiva de diagnósticos, como o transtorno do espectro autista (TEA) e defendeu a necessidade de preparar as instituições para acolher esse público. Rose ressaltou que a inclusão plena depende do desenvolvimento de oportunidades na educação, na qualificação profissional e no mercado de trabalho.

Em tom empático perante o público presente, a postulante à Câmara dos Deputados frisou a importância do suporte governamental tanto para as famílias quanto para a administração municipal.

“A gente precisa montar uma rede de apoio. Eu estou muito disposta a abraçar essa causa das mães atípicas e das crianças atípicas, que precisam de um olhar mais humanizado. A prefeitura precisa de recurso e de apoio para fazer com que tudo isso aconteça”, declarou a candidata.

A proposta prevê a articulação entre o orçamento federal e o poder executivo local para financiar serviços essenciais de saúde, educação inclusiva e suporte social para os municípios de Mato Grosso do Sul.