Irmão mata empresária após ameaças no Zé Pereira

Suspeito culpava a irmã por internação compulsória para tratamento contra drogas

A empresária Vera Lucia Rossate da Cunha foi morta a tiros pelo próprio irmão na tarde desta quarta-feira (16), em um comércio localizado na Rua Sagarana, no Bairro Zé Pereira, em Campo Grande. Após o crime, ele atirou contra a própria cabeça e morreu no local. Ele vinha ameaçando Vera há algum tempo e teria sido visto rondando a casa e o estabelecimento da irmã.

O irmão responsabilizava a vítima por uma internação compulsória realizada na tentativa de ajudá-lo no tratamento contra o uso de drogas. Ele chegou a ameaçar matar Vera quando deixasse a clínica onde estava internado. Nesta quarta-feira, ele foi até o comércio da irmã, e os dois teriam discutido antes dos disparos. Vera foi atingida na cabeça e morreu logo depois.

Equipes dos Bombeiros foram acionadas, mas encontraram a vítima sem sinais vitais. Polícia Militar, Polícia Civil e DEAM atenderam à ocorrência. O caso será registrado como feminicídio seguido de suicídio.

Vizinhos e amigos ficaram abalados com a morte.