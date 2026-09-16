Ambulâncias, hospitais e equipamentos: Caravina já destinou mais de R$ 21 milhões à saúde de MS

De ambulâncias novas a equipamentos hospitalares, passando pelo custeio de serviços e estruturação de unidades, os investimentos destinados pelo deputado estadual Caravina mostram uma atuação que chega à saúde dos municípios em diferentes frentes.

Ao longo do mandato, recursos destinados por Caravina para a área da saúde ultrapassam R$ 21 milhões, considerando as destinações apresentadas no levantamento. O montante combina emendas próprias do mandato estadual com recursos articulados junto à bancada federal de Mato Grosso do Sul, em parceria com a senadora Soraya Thronicke. Os investimentos alcançam hospitais, fundos municipais de saúde, unidades de atendimento e entidades, além da aquisição de veículos e equipamentos para reforçar a estrutura disponível à população.

Na prática, os recursos aparecem em entregas que fazem diferença no atendimento. Em Naviraí, por exemplo, foram destinados R$ 3 milhões para investimentos no serviço de saúde, viabilizados por articulação junto à bancada federal, além de recursos para o Fundo Municipal de Saúde. Em Coxim, foram R$ 1 milhão para o serviço de saúde e outros R$ 100 mil para a aquisição de um veículo. Já em Três Lagoas, R$ 1 milhão foi destinado ao serviço de saúde, além de recursos para materiais de enfermagem.

As ambulâncias também estão entre os investimentos. Anaurilândia recebeu ambulâncias e recursos para equipamentos e investimentos no Hospital Municipal, enquanto Taquarussu teve R$ 150 mil destinados à aquisição de uma ambulância, além de R$ 536 mil para investimentos no serviço de saúde, estes últimos articulados junto à bancada federal e à senadora Soraya Thronicke. Em Itaquiraí, os recursos chegaram ao Hospital Municipal e à Associação Beneficente do município.

Na Capital, os investimentos contemplaram instituições que fazem parte da rede de atendimento à população, como o Hospital São Julião e o Cotolengo Sul-Mato-Grossense, além de entidades que atuam em diferentes áreas da saúde e assistência.

O levantamento também mostra que a estratégia não se limita à aquisição de equipamentos. Há recursos para custeio, manutenção dos serviços, fundos municipais de saúde e estruturação de unidades, permitindo que cada município utilize o investimento de acordo com as necessidades da sua rede.

Para Caravina, a saúde é uma das áreas em que a atuação parlamentar precisa resultar em entregas concretas. Ex-delegado de polícia e com trajetória na gestão pública, o deputado afirma que conhecer a realidade dos municípios é fundamental para direcionar os recursos.

“Quando a gente fala em investimento na saúde, estamos falando de melhorar a estrutura que atende diretamente a população. Uma ambulância, um equipamento ou um recurso para custeio — seja emenda própria ou fruto da articulação com nossa bancada federal — pode representar mais agilidade no atendimento e melhores condições para quem está na ponta”, afirma Caravina.

A distribuição dos recursos reforça uma das principais marcas do mandato: levar investimentos para os municípios a partir das necessidades apresentadas por quem conhece a realidade local, transformando articulação política, emendas parlamentares próprias e parcerias com a bancada federal em equipamentos, veículos e estrutura para fortalecer a saúde em Mato Grosso do Sul.