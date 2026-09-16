Lula diz que Moraes prestou serviços à democracia

Presidente relembrou as eleições de 2022 e afirmou que ministro atuou na defesa da credibilidade das urnas

Milton
Publicado por Milton
Foto: Mateus Bonomi

Declaração ocorreu após sessão do STF que analisou mensagens envolvendo Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro

O presidente Lula afirmou nesta quarta-feira (16) que o Ministro do STF Alexandre de Moraes prestou “grandes serviços à democracia brasileira” durante sua atuação como presidente do TSE nas eleições de 2022. Lula destacou a atuação do ministro na defesa da credibilidade das urnas eletrônicas.

Apesar do elogio, o presidente afirmou que não foi responsável pela indicação de Moraes ao STF, feita em 2017. Lula também citou os ministros Kassio Nunes Marques e André Mendonça, ressaltando que suas nomeações ocorreram durante outros governos. Durante entrevista ao podcast Desce a Letra, Lula afirmou ainda que todos aqueles que cometeram erros devem ser julgados, mas defendeu que os processos ocorram de maneira justa.

A declaração ocorreu um dia após uma sessão extraordinária do STF envolvendo mensagens atribuídas a Moraes e ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Ao comentar a atuação política da oposição, Lula afirmou que existe uma “obsessão” de aliados de Flávio Bolsonaro em relação a Moraes.

O presidente também mencionou decisões do ministro relacionadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro e aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. O julgamento analisado pelo STF foi interrompido após pedido de vista do ministro Flávio Dino.

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