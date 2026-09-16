Costa Rica participa de capacitação do Sebrae/MS para ampliar a captação de recursos e qualificar projetos

Representantes de Costa Rica estão participando, em Coxim, da capacitação “Projetos para Captação de Recursos – da Construção à Prestação de Contas”, promovida pelo Sebrae/MS em parceria com o Movimento Norte Forte MS. A formação teve início na terça-feira, 15 de setembro de 2026, e segue até quinta-feira (17), reunindo gestores públicos municipais e representantes de organizações do terceiro setor da região norte de Mato Grosso do Sul.



Realizado no auditório do Sebrae/MS, das 8h às 18h, o curso tem como proposta fortalecer a capacidade técnica dos participantes para transformar necessidades dos municípios em projetos estruturados e aptos à busca de recursos. A programação aborda desde a identificação de demandas e definição de prioridades até a elaboração das propostas, acompanhamento da execução e prestação de contas.



Segundo a gerente da Regional Norte do Sebrae/MS, Luzicarla Softov, a capacitação foi estruturada a partir das necessidades identificadas pelos próprios municípios. A intenção é ampliar a autonomia de gestores e lideranças para que tenham melhores condições de planejar, executar e prestar contas dos projetos.



A formação também trata dos desafios enfrentados pelas administrações municipais diante das limitações orçamentárias e da necessidade de ampliar a capacidade de investimento. Para o consultor do Sebrae/RJ, Marcus Macedo, dominar as etapas de elaboração e captação de recursos pode contribuir para viabilizar iniciativas de infraestrutura, modernização e melhoria do ambiente de negócios, especialmente para micro e pequenas empresas.



A capacitação está diretamente relacionada aos Planos de Desenvolvimento Municipal (PDMs), documentos que reúnem ações e projetos considerados prioritários para o crescimento dos municípios. Os PDMs fazem parte das estratégias do programa Cidade Empreendedora, desenvolvido pelo Sebrae/MS com apoio do Governo do Estado e das administrações municipais.



Atualmente, o Cidade Empreendedora está sendo desenvolvido em seis municípios da região norte de Mato Grosso do Sul: Costa Rica, Camapuã, Chapadão do Sul, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste e Sonora. A iniciativa busca apoiar a gestão pública e contribuir para a criação de condições favoráveis ao empreendedorismo e ao desenvolvimento econômico local.



Costa Rica busca aperfeiçoamento técnico



Representando Costa Rica na capacitação, Matheus Paes, da assessoria técnica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), destacou a importância do treinamento para o aprimoramento das equipes municipais. Segundo ele, conhecer a legislação, os procedimentos e os limites existentes na captação e utilização dos recursos é fundamental para reduzir riscos e melhorar a execução dos projetos.



Durante a formação, a equipe também está avaliando as áreas consideradas mais sensíveis e as prioridades do município, com o objetivo de aperfeiçoar o planejamento e qualificar as futuras entregas à população.



A programação desta quinta-feira (17), último dia do curso, prevê atividades voltadas à estruturação de projetos para captação de recursos, no período das 8h às 12h. Na parte da tarde, das 13h às 17h, os participantes terão orientações sobre boas práticas na elaboração de projetos e prestação de contas.



A iniciativa integra uma estratégia mais ampla do Sebrae/MS de preparação de gestores públicos e organizações do terceiro setor para a jornada político-administrativa. Na Regional Norte, a instituição atende 12 municípios e utiliza ações de capacitação como instrumento para fortalecer o planejamento, ampliar a capacidade de elaboração de propostas e apoiar a execução de projetos previstos nos planejamentos municipais.



Para Costa Rica, a participação de representantes da administração municipal na formação amplia o conhecimento técnico das equipes e reforça a busca por ferramentas que possam contribuir para a estruturação de projetos, acesso a recursos e execução de ações alinhadas às prioridades do município.