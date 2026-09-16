Disfarçado de mulher, serial killer cai no cerco da polícia

Jorlan Lopes da Silva, de 33 anos, foi preso durante uma operação integrada das forças de segurança

Jorlan Lopes da Silva (33) foi preso pela Polícia Civil da Paraíba após mais de 30 horas de cerco policial. O criminoso estava disfarçado de mulher e acompanhado de uma criança de colo quando foi localizado. Silva é apontado pela polícia como serial killer e confessou 11 homicídios durante o depoimento.

O delegado Douglas Garcia afirmou que ele também disse ter cometido o primeiro assassinato aos 13 anos. O matador em série é investigado por homicídios registrados no Vale do Mamanguape e no Agreste da Paraíba, além de ter confessado um duplo homicídio ocorrido em 1º de agosto, em Umbá, no município de Rio Tinto.

A prisão foi realizada por uma força-tarefa com policiais civis, militares e agentes de inteligência. Segundo a polícia, o assassino em série alegava que matava pessoas que o ameaçavam ou tinham envolvimento com o crime.