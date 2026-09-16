Capital sedia evento de contratação expressa nesta quarta 

O projeto “Emprega CG – Super Quarta” reuniu trabalhadores e recrutadores em um formato dinâmico de contratação na manhã desta quarta-feira (16). A Fundação Social do Trabalho (Funsat) sediou a ação, focada em conectar os candidatos aos representantes das empresas em um intervalo de dez a quinze minutos após a chegada à recepção.

A iniciativa englobou a participação do Grupo Pereira, da Caminhos da Celulose e da Novatec Gestão de Serviços. Vários candidatos saíram do prédio da agência, na Vila Glória, com a contratação formalizada.

O catálogo exclusivo do evento abrangeu 10% de toda a oferta do painel diário da Funsat. Os encaminhamentos diretos reuniram sete profissões: controlador de Centro de Operações, operador de cobrança, inspetor de Tráfego Rodoviário, técnico de Carnes e Derivados, operador de caixa, atendente de lojas e mercados e auxiliar de limpeza.

A proximidade com as empresas atraiu Vespasiano Alves de Lima, de 53 anos. Desempregado há mais de três meses, o morador do bairro Aero Rancho buscou uma oportunidade de recolocação e avaliou positivamente a dinâmica.

“A recomendação que consegui foi para estoquista, em uma empresa boa, porém, falta ainda uma outra entrevista para resolver, só que fazer a primeira conversa na Super Quarta já ajudou bastante”, disse Vespasiano.

O formato ágil surpreendeu o migrante venezuelano Marcos Dias, de 35 anos. “Nunca tinha vivenciado uma ação neste formato e posso garantir que dá certo. Há uma proximidade maior da empresa com o trabalhador, pois o recrutador também se dispõe a vir. Além disso, economiza pra gente fazer tudo de uma vez”, avaliou o candidato, que mora no Centro e atuava na Construção Civil em seu país de origem.

A moradora do Monte Castelo, Leia Gomes da Silva, de 40 anos, compareceu após observar os alertas online. “Quis vir para disputar um espaço. Tive conhecimento pela divulgação da Funsat nas redes sociais e pelo que falam no Emprega CG tem maior possibilidade de contratação. No que abrir uma porta serei parceira”, destacou.

Jamily Feitosa, de 20 anos, encontrou no projeto a chance de alcançar o primeiro registro formal. “Vim do Maranhão faz alguns anos, pois aqui espero viver grandes oportunidades. Há muitas vagas, com boas opções e muitas delas sem exigir a experiência para a contratação. Espero que, naquilo que me foi apresentado na Super Quarta, dê certo no fim”, citou a moradora do Noroeste.

A empresa Caminhos da Celulose concentrou a maior demanda de mão de obra durante a manhã. A organização disponibilizou 30 oportunidades, direcionando o maior volume de vagas para a ocupação de operador de cobrança.

“Só para esta função, são 27 postos para preenchimento neste mês, na triagem que fez parte desta ação e também esta nos painéis diários da Funsat. Todavia, neste tipo de seleção, nos ajuda mais a conversar e efetivar novos colaboradores”, mencionou a analista de Recursos Humanos da empresa, Kezia dos Santos Corrêa.

O atendimento regular opera das 7h às 13h, na sede central (Rua 14 de Julho, 992) e no Polo Moreninhas (Rua Anacá, 699).