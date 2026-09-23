Delcídio se destaca no Debate Midiamax e mostra maturidade para governar Mato Grosso do Sul

Candidato apresentou propostas, enfrentou os problemas reais do Estado e defendeu um novo ciclo político para MS

Com postura firme, experiência e visão de futuro, Delcídio Amaral (PRD) saiu fortalecido do Debate Midiamax, realizado na noite desta segunda-feira (21), em Campo Grande. Sem se perder em ataques pessoais, discutiu problemas que atingem diretamente a população e apresentou caminhos para Mato Grosso do Sul.

Um dos momentos mais incisivos ocorreu quando questionou as condições das estradas e a aplicação dos recursos pagos pelo setor produtivo.

“O Fundersul era para atender os produtores rurais, depois foi para as cidades para fazer politicagem”, afirmou.

A cobrança tocou na realidade de quem produz. O produtor rural paga impostos, IPVA, pedágio e Fundersul, mas continua enfrentando estradas precárias, pontes inseguras e dificuldades para escoar a produção. Para Delcídio, quem coloca alimento na mesa das famílias não pede favor: exige o retorno daquilo que já paga.

Outro destaque foi a defesa dos pequenos e médios empresários. Delcídio questionou uma política que oferece grandes incentivos a empresas de fora, enquanto comerciantes, produtores e empreendedores locais enfrentam impostos elevados, dificuldade de crédito e pouco apoio para crescer.

Nas considerações finais, mostrou que governar exige mais do que administrar o presente. É preciso preparar o Estado para os próximos anos. “Quem não abraça a tecnologia vai ficar para trás, principalmente a tecnologia aplicada à saúde”, declarou.

Delcídio também destacou educação, segurança nas fronteiras, sustentabilidade, turismo e incentivo ao esporte, reunindo diferentes áreas em uma visão de longo prazo.

Ao encerrar sua participação, defendeu a abertura de um novo ciclo político:

“Mato Grosso do Sul é um Estado que oferece oportunidade a todos. Precisamos dar um não definitivo ao azambujismo.”

Em um debate marcado por confrontos, Delcídio mostrou postura de governante: cobrou respostas, apontou caminhos e falou diretamente para quem trabalha, empreende e produz.

A mensagem foi clara: Mato Grosso do Sul produz e arrecada muito, mas precisa devolver esse esforço em estradas seguras, saúde funcionando, educação de qualidade, segurança e oportunidades para todos, sem distinção.

Quem produz o alimento, gera empregos e sustenta a economia não pode continuar recebendo abandono como resposta. Mato Grosso do Sul precisa de maturidade, coragem e capacidade para transformar sua riqueza em qualidade de vida para todos.

Edilene Rocha Jornalista