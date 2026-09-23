Trump ameaça, Irã responde na lata: “Aqui ninguém se dobra”

Pezeshkian diz que país não vai se render, mas admite negociar uma saída para o conflito.

Milton
Publicado por Milton
FOTO: EPA

Estreito de Ormuz continua como uma das principais cartas na queda de braço entre Irã e Estados Unidos

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, subiu à tribuna da ONU com um recado direto para Donald Trump: pressão, ameaça e sanção não farão Teerã se render. Segundo ele, a resistência iraniana aumenta justamente quando a pressão também aumenta. Trump havia ameaçado “aniquilar” a República Islâmica caso um acordo não seja alcançado.

Pezeshkian, porém, deixou uma porta aberta para a diplomacia. Traduzindo a queda de braço: um ameaça, o outro responde e ninguém parece disposto a piscar primeiro. No meio da briga está o Estreito de Ormuz, importante rota para o transporte mundial de petróleo e gás. O Irã quer recuperar o acesso à passagem e rejeita o bloqueio imposto pelos Estados Unidos, enquanto Washington mantém a pressão sobre navios e portos iranianos.

Durante o discurso, Pezeshkian também acusou EUA e Israel de ataques contra o país. A delegação norte-americana deixou o plenário durante a fala. No palco da ONU, portanto, o recado ficou claro: por enquanto, Trump aperta e o Irã responde que não vai baixar a cabeça.

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