CORUMBÁ: Reforma da Escola Pedro Paulo resgata história e memória de gerações de corumbaenses

A assinatura da ordem de serviço para a retomada da reforma da Escola Municipal Pedro Paulo de Medeiros representa mais do que o início de uma nova etapa de obras. Para alunos, famílias, profissionais da educação e antigos moradores da região, o momento simboliza a recuperação de um espaço que há décadas faz parte da história de Corumbá e da formação de gerações de corumbaenses.

Durante a solenidade, a secretária municipal de Educação, Elizama Medina de Ávila, destacou que a retomada da obra significa valorizar uma instituição que ultrapassa os limites de sua estrutura física.

“A escola não é só feita de paredes. A escola é feita de vida, é feita de pessoas, é feita de alunos, é feita de funcionários”, afirmou Elizama. Para ela, a intervenção representa a oportunidade de cuidar do presente e olhar para o futuro sem deixar de valorizar a história da cidade e das pessoas que construíram suas trajetórias dentro da unidade.

“Retomar a obra da Escola Pedro Paulo de Medeiros é valorizar uma escola histórica, algo que faz parte da história e da vida das pessoas”, ressaltou a secretária.

A atual diretora da unidade, Rosemary Botelho Moreira de Souza, conhece essa história também a partir da própria trajetória. Sua relação com a escola começou em 2000, quando ingressou como agente de apoio. Ao longo dos anos, trabalhou como merendeira e responsável pela cantina, afastou-se para concluir sua formação em Pedagogia e, posteriormente, retornou como professora e coordenadora pedagógica, até assumir a direção.

A ligação com a escola também é familiar: seus três filhos estudaram na Pedro Paulo de Medeiros. “Mais do que assumir uma função, sinto que estou reencontrando uma parte importante da minha história. Ela faz parte da história da minha família”, afirmou Rosemary.

Para a gestora, assumir a direção justamente no momento em que a reforma será retomada amplia ainda mais a responsabilidade. “Queremos uma escola renovada em sua estrutura, mas acima de tudo fortalecida em sua missão de acolher, ensinar e transformar vidas”, destacou.

Uma história que atravesa gerações

A dimensão histórica da Pedro Paulo de Medeiros ganhou ainda mais força no depoimento da professora Tânia Maria da Costa Guimarães, que dirigiu a unidade por mais de 20 anos e dedicou 34 anos de sua trajetória profissional à escola.

Moradora da região e integrante da comunidade desde a infância, Tânia lembrou que a história da escola é ainda mais antiga do que os registros formais de sua regularização como unidade de ensino. Segundo ela, embora 1975 seja apontado como o ano de regularização do sistema de ensino relacionado à escola, a instituição já existia anteriormente e acumula mais de sete décadas de história.

“Essa escola é palco de muitas conquistas. Foi palco de muitas famílias, muitas mulheres”, recordou.

Entre as lembranças estão as aulas de corte e costura, bordado e música, atividades que marcaram diferentes gerações de moradores. Tânia contou que sua própria mãe, hoje com 88 anos, participou das atividades de corte e costura realizadas na escola.

A ex-diretora também lembrou das inúmeras conquistas alcançadas pela unidade ao longo dos anos, incluindo premiações municipais, estaduais e nacionais, resultado, segundo ela, do trabalho conjunto de professores, funcionários, estudantes e famílias.

A importância da unidade também permanece presente entre as famílias que atualmente integram a comunidade escolar. É o caso de Larissa Comparini da Silva Nascimento, mãe de quatro alunos da Pedro Paulo de Medeiros.

Moradora de Corumbá há quatro anos, Larissa contou que recebeu recomendações de diferentes pessoas quando precisou escolher uma escola para os filhos. A experiência fez com que seus quatro filhos passassem a estudar na unidade.

“A escola representa muito. E eu falo como mãe. O atendimento, o acolhimento que todos eles têm por parte de todos os profissionais que estão na escola”, destacou.

Ela também ressaltou a confiança construída com a equipe escolar e afirmou acreditar que a nova estrutura contribuirá ainda mais para a qualidade do ensino já oferecido.

“Tenho certeza que esse espaço vai proporcionar ainda mais qualidade nesse ensino, que já é excelente no meu ponto de vista”, concluiu.