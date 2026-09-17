Dr. Victor Rocha reforça defesa dos servidores durante sessão que aprovou medidas de valorização do funcionalismo

Vereador destaca importância do reconhecimento aos servidores ativos e aposentados e mantém posicionamento em defesa do serviço público municipal. A Câmara Municipal de Campo Grande aprovou, nesta quinta-feira (17), projetos que ampliam direitos e fortalecem a valorização dos servidores públicos municipais, incluindo aposentados, pensionistas e profissionais da educação.

O vereador Dr. Victor Rocha acompanhou as votações e reafirmou uma postura que tem marcado sua atuação no Legislativo: a defesa dos servidores públicos e o fortalecimento das carreiras responsáveis pelo atendimento diário à população. Entre as propostas aprovadas está o Projeto de Lei 11.983/26, que institui o Programa Municipal de Valorização e Garantia da Dignidade ao Servidor Aposentado e Pensionista. A iniciativa prevê ações de saúde, assistência social, lazer, cultura, inclusão digital e apoio psicológico e jurídico destinados a esse público.

Também foi aprovado o Projeto de Lei Complementar 1.049/26, que inclui especialistas em educação integrantes da carreira do Magistério Público Municipal nos critérios diferenciados de aposentadoria assegurados aos professores. A medida alcança profissionais que exercem funções como direção, coordenação e assessoramento pedagógico na educação básica.

Outra proposta aprovada, o PLC 960/25, garante aos aposentados da Prefeitura de Campo Grande o direito de escolher, por meio de eleição direta, seus representantes nos Conselhos Deliberativo e Fiscal do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG).

Para o Dr. Victor Rocha, a valorização do funcionalismo está diretamente relacionada à qualidade dos serviços oferecidos à população.

“Eu sempre estive ao lado dos servidores porque sei que nenhuma política pública acontece sem quem está na ponta. Valorizar quem dedicou ou dedica sua vida ao serviço público é reconhecer direitos, respeitar trajetórias e também melhorar o atendimento que chega à população”.

Na atuação parlamentar, o Dr. Victor tem defendido diálogo com as categorias, respeito aos direitos dos trabalhadores e condições adequadas para que os servidores possam exercer suas funções.

“Servidor público precisa ser ouvido e respeitado. Sempre que tivermos propostas que representem avanços e reconhecimento para essas categorias, continuarei mantendo essa posição de diálogo e defesa de quem trabalha pela nossa cidade”, afirmou.