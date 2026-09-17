SIDROLÂNDIA: Isabela Pereira conquista ouro na Série Bronze dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) 2026

A enxadrista Isabela Pereira da Fonseca, de 13 anos, de Sidrolândia, conquistou medalha de ouro na Série Bronze do xadrez dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) 2026, disputados em Brasília (DF).

Isabela representou Mato Grosso do Sul ao lado da atleta Kamilly Victoria Barbosa Ortiz, de Corumbá, na categoria feminina para estudantes de 12 a 14 anos. A equipe contou com a professora Vitória Régia como técnica da delegação feminina.

Os JEBs 2026 são organizados pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) e reúnem estudantes-atletas de todo o país. Nesta edição, as disputas acontecem em Brasília entre os dias 13 e 26 de setembro, e o xadrez integra a primeira etapa da programação.

Do Estadual aos Jogos Brasileiros

A classificação para a etapa nacional veio a partir dos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul (JEMS). Kamilly conquistou o 1º lugar na competição estadual, enquanto Isabela ficou com o 2º lugar, garantindo a presença das duas atletas na representação feminina de Mato Grosso do Sul nos JEBs. No Estadual, Isabela disputou com outras 43 enxadristas, em uma competição que reuniu representantes de 22 municípios.

A professora Vitória Régia também chegou aos Jogos Brasileiros após atuar como técnica campeã na etapa estadual, o que garantiu sua participação como técnica da equipe feminina de Mato Grosso do Sul.

Comunicação da Prefeitura de Sidrolândia

Uma trajetória que começou em Sidrolândia

A relação de Isabela com o xadrez começou em 2022, em um projeto voluntário desenvolvido na Escola Municipal Domingos Alves Nantes. Atualmente, ela estuda e treina pelo Prodesc, programa estadual, na Escola Estadual Vespasiano Martins, no Distrito do Quebra Coco.

Ao longo dessa trajetória, Isabela já acumulou pódios em festivais escolares de Mato Grosso do Sul e nos Jogos Escolares de Sidrolândia. Em abril deste ano, por exemplo, ficou em primeiro lugar no xadrez Blitz da categoria Sub-11 a Sub-13 dos Jogos Escolares do município.

A atleta também se destaca pela frequência nos treinamentos e pela dedicação à modalidade. Com o resultado em Brasília, Isabela acrescenta agora uma medalha nacional à trajetória iniciada no xadrez escolar e vivencia, ao lado de Kamilly e da professora Vitória Régia, uma experiência representando Mato Grosso do Sul nos Jogos Escolares Brasileiros.