Cliente caloteira pede bolo e recebe tijolo decorado

Bolo vira tijolo em vingança de confeiteira contra caloteira

Milton
Publicado por Milton
Foto: nathanyarodrigues95

Profissional aproveitou novo pedido para se vingar de dívida antiga

Uma confeiteira viralizou nas redes sociais após preparar uma surpresa inusitada para uma cliente que tinha uma dívida antiga com ela. No lugar do bolo pedido, a mulher recebeu um tijolo decorado como se fosse um doce. Segundo Nathanya Rodrigues, a cliente devia R$ 150 havia quatro meses e teria voltado ao estabelecimento para fazer um novo pedido.

Diante da situação, a confeiteira decidiu cobrar o valor e preparar uma brincadeira com a antiga devedora. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Nathanya aparece decorando o bloco de construção e afirma que a cliente “mereceu”. A profissional também contou que gostaria de presenciar o momento em que a mulher tentaria cortar o suposto bolo.

A gravação rapidamente chamou a atenção dos internautas e ultrapassou 15 milhões de visualizações. Nos comentários, usuários reagiram à vingança e alguns disseram que a situação poderia servir de lição para quem deixa dívidas sem pagar.

Vídeo: nathanyarodrigues95
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