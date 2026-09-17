PORTO MURTINHO: Prefeitura convida população a participar do orçamento participativo 2027

Por meio de um questionário on-line, moradores poderão indicar as principais necessidades de seus bairros e comunidades, contribuindo para a definição das prioridades do município.

A Prefeitura de Porto Murtinho está disponibilizando à população um canal de participação para ouvir sugestões e identificar as principais demandas do município. A iniciativa integra o Orçamento Participativo 2027 e busca aproximar os moradores do processo de planejamento das ações e dos investimentos públicos.

Por meio de um questionário on-line, os cidadãos poderão indicar quais áreas consideram prioritárias e apresentar sugestões de obras, serviços e projetos para seus bairros e comunidades.

A proposta é reunir as contribuições da população para subsidiar o planejamento municipal, considerando as necessidades apontadas pelos moradores e a disponibilidade de recursos públicos.

Como participar

Para contribuir, basta acessar o formulário eletrônico, informar os dados solicitados e responder às perguntas sobre as prioridades do município.

A participação é gratuita e poderá ser realizada pelo celular ou computador, sem a necessidade de entrar em uma conta do Google.

As informações coletadas serão utilizadas para identificar as demandas apresentadas pela população e contribuir para as etapas de planejamento do orçamento municipal.

A participação dos moradores é fundamental para que o planejamento público considere as diferentes realidades de Porto Murtinho, tanto na área urbana quanto nas comunidades rurais.