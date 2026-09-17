Agetran orienta sobre estacionamento nas calçadas

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Estacionar sobre a calçada ou em locais que comprometam a circulação de pedestres pode resultar em multa, cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e remoção do veículo. Em Campo Grande, a fiscalização é feita pelos agentes da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), conforme as regras do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A infração é considerada grave quando o veículo é estacionado no passeio ou sobre faixa destinada a pedestres. O enquadramento vale mesmo que apenas uma parte do carro fique sobre a calçada.

A regra também alcança uma situação comum no trânsito: estacionar diante de uma guia rebaixada destinada à entrada ou saída de veículos. Nesse caso, a infração é média e resulta em multa, quatro pontos na CNH e remoção do veículo.

Segundo o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito (MBFT), não é necessária sinalização específica no local para que o veículo seja autuado nessa situação.

Calçada deve ficar livre para os pedestres

O espaço destinado à circulação de pessoas não pode ser utilizado como área de estacionamento. A ocupação da calçada também pode dificultar a passagem de pessoas com deficiência, idosos e pessoas com mobilidade reduzida.

A mesma atenção vale para embarque e desembarque. A parada não deve prejudicar a circulação ou colocar os pedestres em situação de risco.

A constatação da infração cabe ao agente de trânsito, que verifica a situação no local e adota os procedimentos previstos no CTB e no MBFT. Conforme as circunstâncias da fiscalização, a autuação pode ser realizada sem a abordagem do motorista.

Morador pode solicitar fiscalização pelo 156

Quem encontrar um veículo estacionado irregularmente pode solicitar a fiscalização pelo serviço 156. Para facilitar a localização, é importante informar o endereço ou ponto de referência e, sempre que possível, a placa do veículo e as características do local.

O pedido deve ser feito, preferencialmente, enquanto o veículo ainda estiver estacionado no ponto indicado. Dessa forma, a equipe pode verificar a ocorrência e, caso constate a irregularidade, adotar as medidas administrativas cabíveis.

Respeitar o espaço destinado aos pedestres contribui para manter a circulação livre e tornar o trânsito mais seguro e acessível.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Galo mantém foco no jogo após provocações de Neymar

Milton - 0
Jogadores e técnico preferem deixar as provocações de lado e concentrar esforços na partida O Atlético-MG tenta reverter nesta quarta-feira, na Arena MRV, a derrota...
Leia mais

TRÊS LAGOAS: Comitê de mobilização e combate ao Aedes aegypti apresenta ações e reforça importância do cuidado integral.

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou nesta quinta-feira, 17 de setembro, a 7ª reunião do Comitê...
Leia mais

Julgamento de “Pablo Escobar brasileiro” é retomado na Bélgica

Milton - 0
Sérgio Roberto de Carvalho e outros 30 acusados respondem por esquema de envio de cocaína do Brasil para a Europa O julgamento do ex-major da...
Leia mais

Papy solicita melhorias na via do Rita Vieira

Milton - 0
Trecho apresenta buracos, acúmulo de água e dificuldades para motoristas que passam pelo local O vereador Papy, solicitou à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços...
Leia mais