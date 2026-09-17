Petrobras fecha acordo para buscar petróleo na África

Estatal brasileira terá 90% de participação e será operadora dos blocos offshore.

Milton
Publicado por Milton
Foto: Agência Petrobras

Acordos ampliam atuação da estatal brasileira em novas fronteiras exploratórias

A Petrobras assinou na quinta-feira (17) oito contratos de Partilha de Produção (PSCs) para exploração de blocos offshore na Costa do Marfim. Os acordos foram firmados pela Petrobras Netherlands B.V. (PNBV), subsidiária integral da companhia, com o governo marfinense e a estatal PETROCI Holding.

Os contratos abrangem os blocos CI-513, CI-600, CI-601, CI-602, CI-603, CI-605, CI-701 e CI-702. A Petrobras terá 90% de participação nos projetos e será a operadora, enquanto a PETROCI Holding ficará com os 10% restantes. A assinatura ocorreu em Abidjan, capital econômica da Costa do Marfim, e contou com a presença da diretora executiva de Exploração e Produção da Petrobras, Sylvia Anjos.

Segundo a companhia, a região apresenta potencial exploratório e características geológicas semelhantes às encontradas em bacias sedimentares brasileiras. A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou que a empresa pretende aplicar sua experiência técnica na exploração dos blocos.

A iniciativa integra a estratégia da estatal de recompor reservas de óleo e gás, ampliar o portfólio exploratório e buscar novas oportunidades de negócios no exterior.

CATEGORIAS:
DESTAQUE

Últimas Notícias

Mais notícias

Jorge Cabral apresenta candidatura a deputado federal com foco em escuta e participação social

ANELISE PEREIRA - 0
O candidato Jorge Cabral lançou sua campanha para disputar uma vaga de deputado federal pelo Mato Grosso do Sul. Vinculado à Federação PSOL/Rede, ele...
Leia mais

Campo Grande vira referência nacional em sistema de gestão de medicamentos

ANELISE PEREIRA - 0
A experiência de Campo Grande na modernização da gestão de medicamentos está sendo apresentada nesta quinta-feira (10), em Brasília, como referência para o avanço...
Leia mais

As Dez Mais

Milton - 0
Segunda, 14 de setembro de 2026. Hoje é Dia do Frevo! Faltam 7 dias para o aniversário de Corumbá. Manchetes do Correio do Estado: -Empresa sem contrato recebe...
Leia mais

Workshop reúne palestras sobre alvará e habite-se nesta quarta

ANELISE PEREIRA - 0
A programação do II Workshop Semana da Construção segue nesta quarta-feira (16) com duas palestras voltadas a processos diretamente relacionados ao desenvolvimento e à...
Leia mais