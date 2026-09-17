Petrobras fecha acordo para buscar petróleo na África

Acordos ampliam atuação da estatal brasileira em novas fronteiras exploratórias

A Petrobras assinou na quinta-feira (17) oito contratos de Partilha de Produção (PSCs) para exploração de blocos offshore na Costa do Marfim. Os acordos foram firmados pela Petrobras Netherlands B.V. (PNBV), subsidiária integral da companhia, com o governo marfinense e a estatal PETROCI Holding.

Os contratos abrangem os blocos CI-513, CI-600, CI-601, CI-602, CI-603, CI-605, CI-701 e CI-702. A Petrobras terá 90% de participação nos projetos e será a operadora, enquanto a PETROCI Holding ficará com os 10% restantes. A assinatura ocorreu em Abidjan, capital econômica da Costa do Marfim, e contou com a presença da diretora executiva de Exploração e Produção da Petrobras, Sylvia Anjos.

Segundo a companhia, a região apresenta potencial exploratório e características geológicas semelhantes às encontradas em bacias sedimentares brasileiras. A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou que a empresa pretende aplicar sua experiência técnica na exploração dos blocos.

A iniciativa integra a estratégia da estatal de recompor reservas de óleo e gás, ampliar o portfólio exploratório e buscar novas oportunidades de negócios no exterior.