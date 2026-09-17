Projeto de Pollon garante porte de arma para mulheres que trabalhem ou estudem de noite

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

O deputado federal Marcos Pollon (PL-MS) é autor do Projeto de Lei nº 951/2023, que prevê porte de arma de fogo para mulheres que trabalhem ou estudem no período noturno.

A proposta objetiva facilitar o acesso das mulheres às ferramentas necessárias para realizarem sua legítima defesa a vida e à integridade física, somando aos mecanismos já existentes, proporcionando à mulher que está em iminente risco de sofrer violência, meio material para que ela própria, como úLtima e única alternativa efetiva, diante da falha de todos os instrumentos legais, sua defesa própria, consoante permissivo legal.

O projeto atribui presunção de efetiva necessidade para possuir e portar armas de fogo de uso permitido por mulheres em desempenhem qualquer atividade laboral ou estudantil exercida por mulher fora de seu domicílio entre o período de 6 horas da noite e 6 horas da manhã.

A proposta também prevê o porte de arma para mulheres chefes de família ou mães solteiras. O texto também inclui atribui presunção de efetiva necessidade para vítimas de violência doméstica e familiar nos termos da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, com medida protetiva judicial em vigor.

O projeto faz parte de uma série de projetos apresentados por Pollon ao longo do mandato com o propósito de ampliar a proteção das mulheres contra a violência crescente no País.

Entre eles, o o PL nº 766/2023 prevê a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de armas de fogo para mulheres vítimas de violência doméstica ou que desempenhem atividade profissional em período noturno

O projeto de lei 3127/2025 altera o Estatuto do Desarmamento para assegurar tramitação prioritária nos processos de aquisição, registro e porte de arma de fogo às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

O Projeto de Lei nº 955/23 determina a isenção do Imposto de Renda para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar nos termos da Lei Maria da Penha. Uma vez que o Estado não conseguiu cumprir sua obrigação de manter a população segura, em especial as mulheres em ambiente doméstico e familiar, o Estado não poderá exigir da cidadã qualquer imposto sobre rendimentos, destaca o projeto.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Santa Casa recusa acordo de R$ 300 mil por assédio

Milton - 0
Hospital alegou dificuldades financeiras para não assumir indenização proposta pelo Ministério Público do Trabalho Em meio às investigações do MPMS sobre contratos da Santa Casa...
Leia mais

Leis de Otávio Trad ampliam direitos de pessoas com deficiência

Milton - 0
Medidas municipais abrangem educação, acessibilidade e paradesporto O Setembro Verde, celebrado neste mês, chama atenção para a inclusão e os direitos das pessoas com deficiência....
Leia mais

Tenente-coronel aposentado da PMMS é achado morto com tiro no peito

Milton - 0
Tenente-coronel é encontrado morto após denúncias de abusos contra menores Tenente-coronel aposentado da PMMS foi encontrado morto na manhã de domingo (13), na região da...
Leia mais

STF chega dividido a julgamento sobre Moraes

Milton - 0
Seis ministros já apresentam posições mais consolidadas sobre o caso O STF chega dividido ao julgamento desta terça-feira (15) sobre questões relacionadas ao ministro Alexandre...
Leia mais