Curso de manicure e pedicure leva capacitação para mulheres da Vila Popular 

Mulheres da Vila Popular e de bairros da região concluíram, nesta quinta-feira (17), mais uma edição do curso de manicure e pedicure promovido pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Executiva da Mulher (Semu). Realizada no próprio bairro, a capacitação ofereceu, durante três dias, conhecimentos práticos para quem deseja aprender uma nova atividade, retomar a profissão ou gerar renda, facilitando o acesso principalmente para mulheres que enfrentam dificuldades para se deslocar para outras regiões da cidade.

A proposta de levar os cursos para perto das moradoras busca ampliar o acesso à qualificação profissional e criar oportunidades que possam ser conciliadas com a rotina familiar. Para muitas participantes, estar próximo de casa faz diferença para conseguir participar e transformar o aprendizado em uma possibilidade de trabalho.

Segundo a secretária Executiva da Mulher, Angélica Fontanari, a descentralização das capacitações é uma estratégia para aproximar as políticas públicas da realidade das mulheres.

“Quando levamos a capacitação para dentro dos bairros, estamos criando condições para que mais mulheres possam participar. Muitas têm filhos, trabalham, cuidam da casa e nem sempre conseguem se deslocar para longe. Nosso objetivo é oferecer conhecimento e oportunidades de forma acessível, para que elas possam aprender uma nova profissão, fortalecer a autonomia e, se desejarem, transformar esse aprendizado em geração de renda.”

Capacitação perto de casa

A experiência foi especialmente significativa para Edna Dias, moradora da Vila Popular. Ela conta que chegou ao curso sem conhecimento na área e, em apenas três dias, já conseguiu colocar em prática o que aprendeu.

“Eu gostei porque eu não sabia fazer nada, não sabia tirar uma cutícula, nada. E agora estou aprendendo. Já peguei até uma amiga e fiz a experiência. Agora vou fazer mais experiências.”

Para Edna, a possibilidade de fazer o curso no próprio bairro foi determinante para sua participação. Mãe de filhos autistas, ela explica que teria dificuldade para frequentar uma capacitação distante de casa.

“Eu acho bom a Prefeitura trazer esses cursos para os bairros, porque tem muitas mães que não conseguem ir para longe porque têm criança. Para mim foi muito bom. Como eu tenho filhos autistas, não consigo ir para longe. Como trouxeram o curso para cá, eu consegui vir fazer.”

A professora Juliana Leite destaca justamente esse aspecto da capacitação. Para ela, aproximar os cursos das comunidades ajuda a incluir mulheres que, por diferentes motivos, poderiam ficar de fora de oportunidades de qualificação.

“Quando o curso chega ao bairro, ele alcança mulheres que muitas vezes não conseguiriam participar em outro local. Para as mães atípicas, essa proximidade é ainda mais importante, porque a rotina de cuidados pode dificultar o deslocamento. Aqui elas conseguem aprender, trocar experiências e desenvolver uma habilidade que pode ser uma alternativa de renda, respeitando a realidade e o tempo de cada uma.”

Conhecimento que também ajuda a recomeçar

Para Neusa Souza dos Santos, moradora do Jardim Petrópolis, a capacitação também representou uma oportunidade de voltar a uma atividade que já fez parte de sua trajetória profissional. Depois de anos afastada, ela aproveitou os três dias para atualizar conhecimentos e aprender novas técnicas.

“Estou gostando porque tem coisas novas que a gente já até esqueceu com o tempo. Estou gostando bastante e aprendi coisas novas.”

Neusa já havia trabalhado com manicure, mas estava afastada da atividade há muitos anos. O curso, segundo ela, serviu como um incentivo para retomar a profissão e colocar novamente o conhecimento em prática.

Além das técnicas de manicure e pedicure, a capacitação promoveu troca de experiências, fortalecimento da confiança e novas possibilidades para as participantes. Ao levar o curso para diferentes regiões de Campo Grande, a Prefeitura amplia o acesso à qualificação e cria caminhos para que mais mulheres possam transformar habilidades em oportunidades.