Temporal vem aí e MS entra na mira das tempestades

Instabilidades aumentam a partir da tarde de sexta-feira e atingem diferentes regiões de MS

Na sexta-feira (18), Mato Grosso do Sul terá poucas nuvens pela manhã e ausência de chuva na maior parte do Estado. Durante a tarde, porém, as instabilidades ganham força rapidamente, provocando chuvas e trovoadas em diferentes regiões. A previsão indica continuidade das chuvas e trovoadas isoladas durante a noite em Mato Grosso do Sul.

O Estado está sob aviso amarelo de perigo potencial para tempestades, exigindo atenção para as condições meteorológicas. No sábado (19), áreas de instabilidade permanecem sobre Mato Grosso do Sul, com chuva acompanhada de trovoadas no Pantanal, oeste, centro e sul. Nas demais regiões, também há previsão de chuva ao longo do dia.

O sul de Mato Grosso do Sul terá aviso laranja de perigo para tempestades, enquanto as regiões centro, oeste e norte estão sob alerta amarelo. A previsão reforça a possibilidade de tempo severo no Estado durante o fim de semana.