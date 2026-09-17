Temporal vem aí e MS entra na mira das tempestades

Alerta laranja prevê tempestades no sul de MS no sábado

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Instabilidades aumentam a partir da tarde de sexta-feira e atingem diferentes regiões de MS

Na sexta-feira (18), Mato Grosso do Sul terá poucas nuvens pela manhã e ausência de chuva na maior parte do Estado. Durante a tarde, porém, as instabilidades ganham força rapidamente, provocando chuvas e trovoadas em diferentes regiões. A previsão indica continuidade das chuvas e trovoadas isoladas durante a noite em Mato Grosso do Sul.

O Estado está sob aviso amarelo de perigo potencial para tempestades, exigindo atenção para as condições meteorológicas. No sábado (19), áreas de instabilidade permanecem sobre Mato Grosso do Sul, com chuva acompanhada de trovoadas no Pantanal, oeste, centro e sul. Nas demais regiões, também há previsão de chuva ao longo do dia.

O sul de Mato Grosso do Sul terá aviso laranja de perigo para tempestades, enquanto as regiões centro, oeste e norte estão sob alerta amarelo. A previsão reforça a possibilidade de tempo severo no Estado durante o fim de semana.

CATEGORIAS:
DESTAQUE_TEXTO

Últimas Notícias

Mais notícias

Capital terá três interdições nesta quinta e sexta-feira

ANELISE PEREIRA - 0
A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informa as interdições programadas para esta quinta-feira (10) e sexta-feira (11) em Campo Grande. Os bloqueios...
Leia mais

Ex-ministra defende licenciamento ambiental mais ágil

Milton - 0
Para Izabella, combate ao desmatamento ilegal deve ser separado da produção rural regular A ex-ministra do Meio Ambiente Izabella Teixeira defendeu mudanças nos procedimentos de...
Leia mais

Ritmos: projeto gratuito de dança une moradores no Mape 

ANELISE PEREIRA - 0
A Associação de Moradores do Bairro Maria Aparecida Pedrossian (Amape) abre as portas todas as quartas e sextas-feiras para o bem-estar e o convívio...
Leia mais

MPMS investiga contratos e pagamentos milionários na Santa Casa

Milton - 0
Seis mandados de prisão preventiva e 36 de busca e apreensão são cumpridos em Mato Grosso do Sul e Goiás O MPMS deflagrou, nesta sexta-feira...
Leia mais