Confira os servidores da Sejusp-MS na mira do Gaeco

Sejusp afirma que servidores já eram investigados pelas Corregedorias das forças de segurança

Milton
Publicado por Milton
Foto: Léo de França

Operação Infiltrados cumpriu mandados de prisão e busca em Campo Grande, Dourados e Terenos

A Operação Infiltrados, deflagrada pelo Gaeco nesta quinta-feira (24), colocou policiais civis, militares e um policial penal entre os alvos de uma investigação sobre desvio de drogas apreendidas em Mato Grosso do Sul. A ação ocorreu em Campo Grande, Dourados e Terenos. Segundo o MPMS, foram cumpridos 24 mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e 38 de busca e apreensão.

Até o momento, nove policiais civis, dois militares e um policial penal foram presos. Entre os nomes divulgados estão Douglas Tobias, Neverson Vieira de Araújo, Alison Lemes Bezerra, Augusto Torres Galvão Florindo, Vitor Ribeiro Venancio dos Santos, Valdenice da Silva Goes, Ana Carolina da Silva dos Santos e Wesley Benites. Também há mandados contra o investigador Roberto Palmeira da Silva e o delegado Hoffman D’ávila Cândido e Sousa.

A investigação começou em outubro de 2025, a partir de elementos obtidos nas operações Traquetos e Blindspot. Conforme o MPMS, parte da droga apreendida teria sido omitida dos registros ou retirada de depósitos policiais e posteriormente repassada a traficantes.

A Sejusp-MS informou que os servidores envolvidos já eram investigados pelas respectivas Corregedorias. A secretaria afirmou ainda que três deles já haviam sido presos anteriormente e que um havia sido exonerado recentemente. O órgão declarou que não compactua com desvios de conduta e que os casos serão apurados respeitando o devido processo legal.

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