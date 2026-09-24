Esqueça o açougue: carne agora pode sair da impressora

Tecnologia desenvolvida em Israel busca reproduzir textura, aparência e sabor da carne convencional

Empresas de tecnologia de alimentos começaram a testar impressoras 3D capazes de produzir alternativas à carne convencional. A proposta é reproduzir características como textura, aparência e sabor usando ingredientes de origem vegetal e processos tecnológicos. Uma das empresas envolvidas é a israelense Redefine Meat, que desenvolveu uma tecnologia para criar estruturas semelhantes às fibras da carne.

Os testes incluem versões que imitam carne bovina e de frango, com produção baseada principalmente em proteínas vegetais. A tecnologia também é explorada pela espanhola Novameat, que utiliza cápsulas com proteínas de arroz e ervilha para produzir alimentos com aparência semelhante à carne.

A empresa informou que pretendia ampliar a tecnologia para outros tipos de produtos, incluindo versões que imitam carne suína, cordeiro e salmão. A proposta das empresas é criar uma alternativa à produção tradicional, com potencial de reduzir o uso de animais e os impactos ambientais associados à pecuária. Em 2019, as companhias planejavam levar os produtos inicialmente a restaurantes europeus e, posteriormente, ao mercado consumidor.