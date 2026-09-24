Rose Modesto alerta para problemas na saúde e nas ruas de Campo Grande e pede que população não deixe de votar

A candidata a deputada federal Rose Modesto falou sobre os graves problemas que atingem Campo Grande, como a falta de asfalto de qualidade, com as ruas esburacadas e os desafios na saúde pública, como a falta de remédios. Ela alertou que o descontentamento da população tem motivo para não votar nas eleições do dia 4 de outubro. Para Rose, a frustração da população com os serviços públicos é justa, mas não ir às urnas só piora a situação, pois a pessoa deixa a decisão de escolher seus representantes nas mãos de outras pessoas.

Ao falar de uma “cidade sofrida”, Rose lembrou que a grande quantidade de buracos nas ruas, a falta constante de remédios e a dificuldade para conseguir atendimento com médicos estão tirando a fé da população. “E isso acaba matando a esperança das pessoas com a política”, destacou a candidata, reconhecendo o cansaço das pessoas no dia a dia.

Mesmo diante dessa desilusão, a candidata alertou sobre a importância do dia da eleição. Lembrando que a escolha dos nossos representantes vai acontecer de qualquer jeito. Rose reforçou que estão em jogo as vagas para oito deputados federais, 24 deputados estaduais, dois senadores, o governador e o presidente da República.

Para mostrar que deixar de votar não resolve o problema, a candidata explicou que cruzar os braços não muda a realidade. “Porque alguém vai votar. E quem for votar vai decidir por quem não for exercer seu direto de escolhar”, finalizou.