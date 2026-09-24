Avião que ajudou a capturar Maduro pousa em Campo Grande

Aeronave é especializada em busca, salvamento em combate e reabastecimento de helicópteros durante operações

O avião militar HC-130J Combat King II, da Força Aérea dos Estados Unidos, está na Base Aérea de Campo Grande e participa do Exercício Conjunto Tápio 2026. A operação reúne militares brasileiros, norte-americanos e de outros países parceiros. A aeronave integra as atividades de busca e salvamento em combate realizadas durante o treinamento. O exercício prevê simulações de resgate e apoio a equipes em regiões de difícil acesso.

O HC-130J também ficou conhecido por ter prestado apoio às forças dos Estados Unidos durante a operação que terminou com a captura do ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro. Segundo informações divulgadas sobre a missão, o avião operou a partir de Porto Rico. Em Campo Grande, o Hércules participa de treinamentos que incluem apoio logístico, resgate e reabastecimento de helicópteros durante o voo.

A presença da aeronave americana faz parte da cooperação militar entre os países no Tápio 2026.